Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanıyor.

Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları meydanlara geri döndü. Pakistan hava sahasındaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı. THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etmişti.

THY UÇAKLARI GERİ DÖNDÜ

Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının yaklaşık 1 saat sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Ayrıca THY'nin TK-6562 İstanbul - Hanoi (Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. Bugün, Pakistan ve Hindistan'a yapılacak seferlerin durumu ve bölge hava sahasını kullanacak diğer seferlerin, gelişmelere göre THY tarafından takibinin yapıldığı öğrenildi.