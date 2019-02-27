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  • 27.02.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 18:48

nda ilginç görüntü!

ve arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti. Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları meydanlara geri döndü. Pakistan ndaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı.

İlginç görüntü! Sessizlik radara da yansıdı...

ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan nda, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Pakistan ve arasında gerilim tırmanıyor.

Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları meydanlara geri döndü. Pakistan hava sahasındaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı. , bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etmişti.

THY UÇAKLARI GERİ DÖNDÜ
Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin 'dan Hindistan'ın Chennai şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının yaklaşık 1 saat sonra 'na inmesi bekleniyor.

Ayrıca THY'nin TK-6562 İstanbul - Hanoi (Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. Bugün, Pakistan ve Hindistan'a yapılacak seferlerin durumu ve bölge hava sahasını kullanacak diğer seferlerin, gelişmelere göre THY tarafından takibinin yapıldığı öğrenildi.

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