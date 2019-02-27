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Pakistan-Hindistan savaşın eşiğinde! En güçlü ordu hangi ülkede? İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Bu haberin ardından Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Peki Pakistan ve Hindistan'ın askeri gücü ne durumda? Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! İşte Pakistan ve Hindistan'ın ordu güçleri....

27.02.2019 10:11 - Son Güncelleme: 27.02.2019 10:15
Pakistan-Hindistan savaşın eşiğinde! En güçlü ordu hangi ülkede? İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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Pakistan-Hindistan savaşın eşiğinde! En güçlü ordu hangi ülkede? İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Bu haberin ardından Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Peki Pakistan ve Hindistan'ın askeri gücü ne durumda?

Pakistan-Hindistan savaşın eşiğinde! En güçlü ordu hangi ülkede? İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı!

Pakistan-Hindistan savaşın eşiğinde! En güçlü ordu hangi ülkede? İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

İşte Pakistan ve Hindistan'ın ordu güçleri....

Pakistan-Hindistan savaşın eşiğinde! En güçlü ordu hangi ülkede? İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

60-Birleşik Arap Emirlikleri

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