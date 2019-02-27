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  • 27.02.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 22:00

'den ve 'a "gerginliği azaltın" çağrısı

Birleşmiş Milletler (), ve 'a Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı. Dujarric,  "Taraflara tansiyonu düşürme ve bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri i acil adım atmaları çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ve arasında tırmanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Pakistan Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştüğünü ve her iki ülkeden yetkililerle çeşitli temaslarda bulunduğunu belirten Dujarric, "Taraflara tansiyonu düşürme ve bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri i acil adım atmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

YAŞANAN GERGİNLİK
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da bu sabah, nı ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı. Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. , , Çin ve da benzer çağrılar yaptı.

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