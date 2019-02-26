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  • 26.02.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 15:20

İngiltere'den hamlesi

Son dakika haberi... İngiltere , Jeremy Hunt'ın bu hafta 'ı ziyaret edeceğini ve bakanın, inin araştırılması sürecinde ilerleme kaydedilmesini umduğunu söyledi.

İngiltere'den Cemal Kaşıkçı hamlesi

İngiltere , Jeremy Hunt'ın bu hafta içinde 'ı ziyaret edeceğini söyledi. Field, Bakan Hunt'ın inin araştırılması sürecinde ilerleme kaydedilmesini ümit ettiğini belirtti.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ BULUNAMADI
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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