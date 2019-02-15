Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. Kaşıkçı'nın Arabistan'dan gönderilen "infaz timi" tarafından öldürüldüğü belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2018 yılı faaliyet raporunda ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylara yer verildi. Raporda, başkonsoloslukta 2 su kuyusu, bir de doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtildi.
Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına değinildi. Raporda "İnfaz timi, Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuttaki ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş etti" denildi.
Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına değinildi. Raporda "İnfaz timi, Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuttaki ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş etti" denildi.
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