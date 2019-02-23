Venezuela, ABD'den gelen insani yardımların yurda girmesine mani olmak için Venezuela'yı Kolombiya'ya bağlayan 3 köprüyü geçici olarak kapattı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun emri üzerine Kolombiya sınırına ordu birlikleri konuşlandırılıyor.

Öteyandan, Venezuela Ordusunda kopmalar da devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde 4 askerden sonra Venezuela ile Kolombiya'yı birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü'nde görevli Binbaşı Hugo Parra Martinez de, Kolombiya'ya sığındı. Brezilya'dan gelen insani yardım, sınır kapısının Nicolas Maduro'nun emriyle kapatılmasına rağmen, Venezuela'ya girdi. ABD'ye bağlı Porto Riko'dan deniz yoluyla gelen insani yardımın da engellenmesi için 6 savaş gemisi görevlendirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır." dedi.

Duque ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Tienditas köprüsünde basına açıklamalarda bulundu.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.