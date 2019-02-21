Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Pakistan'ın geleceği ve Türkiye Pakistan İlişkileri" başlıklı bir konferans verdi.

Ağustos 2018'den İmran Han'ın seçilmesi ile beraber Pakistan'ın yeni bir sürece girdiğini aktaran Afridi, "Pakistan, dünyada ve bölgede daha güçlü bir vizyona sahip olmak için belirlediği hedeflere ulaşma yolunda gerekli olan adımları atıyor. Pakistan tüm dünyada ve kendi bölgesinde artık saygı duyulan ve söz sahibi bir ülke olma yolunda. Yeni hükümet olarak bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda da bölgede model ülke olacağız." diye konuştu.

"PAKİSTAN DİN, DİL, IRK AYRIMI YAPMADAN..."

Pakistan'ın bugün konum itibarıyla insan onuruna yakışır bir duruş sergilediğini söyleyen Afridi, "Pakistan, din, dil, ırk ayırımı yapmadan, tüm topluluklara aynı şekilde muamele ediyor ve edecek. Kimsenin inancına, okuluna, kilisesine veya herhangi bir kutsal mabedine karışılmayacak. Herkes, Pakistan'da eşit koşullarda kendi dinini, kültürünü yaşama hakkına sahip olacak, kimse bu insanları rahatsız etmeyecek ve saygı duyacak. Ağustos 2018'de yapılan seçimlerde İmran Han'ın başbakan seçilmesinden bu yana 6 ay geçti. Pakistan'ın bu başarılı seçimi ve seçimden sonra içerideki olumlu gelişmeler, birtakım ülkeleri rahatsız ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Pakistan'ın geleceği ve Türkiye Pakistan İlişkileri" başlıklı bir konferans verdi. Afridi'ye, program sonunda hediye takdim edildi.

"ERDOĞAN, ÜMMETİN EN CESUR LİDERİDİR"

Türkiye ile Pakistan'ın tarihi ilişkilerinden ve Pakistan'ın İngiltere tarafından işgalinden sonra yaşananlarla ilgili anekdotlar aktaran Afridi, şöyle devam etti:

"Her bir Pakistanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Müslüman dünyanın, ümmetin babası gibi görüyor. Biz ülke olarak Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ben de bir Pakistanlı olarak onunla tanışmak, onu kucaklamak istiyorum. Çünkü o bizim umudumuzdur. İş birliklerimizle geliştirdiğimiz teknolojimiz, ekonomimiz bir yana, 3 milyon Suriyeliye Türkiye'nin kapılarını açtı. Tüm İslam dünyası sessiz kalırken, o bu insanlara kapılarını açtı, sahip çıktı. Çünkü Erdoğan, Müslüman ümmetin en cesur lideridir.

Artık Ankara, İstanbul ve İslamabad tüm Müslüman ümmetinin bir araya gelmesine çok büyük katkıda bulunacak. Türkiye ve Pakistan İslam dünyasında yaşanan bu zilleti ortadan kaldıracak ve ümmetin kurtuluşunu sağlayacak inşallah. Çünkü dünyaya ve İslam ümmetine karşı sorumluluklarımız var. Sadece Allah'a karşı sorumluluğumuzu ve kendimize olan inancımızı kaybetmememiz lazım. Ben inanıyorum ki gelecek bizim olacak."

"FETÖ'NÜN OKULLARI GERİ ALMA TALEBİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ"

Afridi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pakistan'daki okullarını geri alma başvurusuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Pakistan Anayasa Mahkemesi, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti ve okullarını devretti. FETÖ konusunda net bir duruş sergileyen tek ülke Pakistan'dır. Örgütün, okulların geri alınması ile ilgili başvurusu, aynı şekilde Pakistan Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.'' şeklinde konuştu.