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  • 01.02.2019 20:29

'da 6,6 büyüklüğünde

ülkesi 'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Meksika'da korkutan deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Chiapas eyaletine bağlı Tapachula bölgesine 16,2 kilometre uzaklıkta olan 6,6 büyüklüğündeki in, yerin 67,9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Sarsıntının, yakındaki Guatemala'da da hissedildiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

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