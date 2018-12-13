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  • 13.12.2018 15:54
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 16:33

İngiltere'de siyasi deprem

2022 lerinde aday olmayacağını duyurdu.

İngiltere'de siyasi deprem

, ülkesinde 2022 yılında gerçekleşecek lerde aday olmayacağını ve seçimlerden önce görevi bırakacağını açıkladı.

'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılan May, 'Sanırım bir başka parti liderinin bizi genel seçime götürmesi daha doğru' ifadesini kullandı.

GÜVENOYU OYLAMASINDAN ZAFERLE ÇIKMIŞTI

Avrupa Adalet Divanı'nın, " tekrar gözden geçirilebilir" açıklamasından sonra Brexit Anlaşması'ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı için güvenoyu oylaması çağrısında bulunmuştu. May, güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazanmıştı.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla 'den ayrılma kararı almış, ayrılık sürecini de 2017'de resmen başlatmıştı. Normal sürece göre İngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da resmen ayrılmış olması gerekiyor.

May'in anlaşması parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde tarafların İrlanda sorununa da çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde tedbir maddesinin devreye girmesi gerekiyor.

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