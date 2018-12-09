İsim yarışı

ABD Başkanı Trump, tüm tahminleri yerle bir etti. Başkanlık koltuğunu kaptığından beri hem verdiği kararlar hem de aile yaşantısı ile dikkatleri üzerine çekti. Eşi Melania Trump ve kızı Ivanka Trump güzelliği ile tüm dünyayı büyüledi. İkilinin bu cazibesi, anne adaylarının da ilgisindeydi. Öyle ki 2016 yılından bu yana dünyada Ivanka isminin popülerliği yüzde 362 artış gösterdi. Melania ise yüzde 227 oranıyla onu takip etti. Bu popülerliğe Donald yetişemedi. Başkanın ismi, geçen yıllara göre yüzde 11 düşüş gösterdi.