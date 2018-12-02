FETÖ’ye operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. 28'i muvazzaf, olmak üzere 33 kişi gözaltına alındı. Aralarında öğretmen ve mühendisin de bulunduğu şüphelilerden 19'u tutuklandı. Kocaeli'nde ise FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si cezaevine yollandı.
ZiYA RAMOĞLU - ABBAS ÇAKAR
ZiYA RAMOĞLU - ABBAS ÇAKAR
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