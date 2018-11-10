ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Hakkari Şemdinli'deki askeri üs bölgesinde meydana gelen mühimmat patlamasında 7 askerin hayatını kaybetmesi, 25 askerin de yaralanmasına konusunda taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada "Hakkari'deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız" denildi.