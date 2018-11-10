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  • 11.11.2018 00:12

Büyükelçiliği'nden mühimmat sı mesajı

Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, '’deki nda meydana gelen üzüntü verici da hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız' ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliğinden Hakkari mesajı

'nin Ankara Büyükelçiliği Şemdinli'deki askeri üs bölgesinde meydana gelen mühimmat sında 7 askerin hayatını kaybetmesi, 25 askerin de yaralanmasına konusunda taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada "Hakkari'deki nda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız" denildi.

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