  • Dünya
  • 31.10.2018 21:31
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 21:31

'a 'görüşmeleri kesin' çağrısı! Mektup gönderdiler...

ABD'li bir grup Cumhuriyetçi senatör, Suudi gazeteci cinayeti sebebiyle, ile yapılan sivil nükleer görüşmelerinin kesilmesi için Başkan Donald 'a mektup gönderdi.

Trumpa görüşmeleri kesin çağrısı!

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio'nun öncülük ettiği 5 senatörden oluşan grup, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Başkan 'a mektup yollayarak, Suudi yönetimiyle yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesini istedi.

ABD medyasına yansıyan mektupta, senatörler, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önce de ile yapılan nükleer iş birliği anlaşması konusunda endişe duyduklarını ancak işlenen cinayetin Suudi Krallığı hakkında duydukları şüpheleri artırdığını vurguladı.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi gazeteci 'nın öldürülmesine yönelik gün yüzüne çıkmaya devam eden bulgular ile Suudilerin Yemen ve konusundaki tavırları, Suudi Arabistan'daki mevcut karar vericilerin şeffaflığı, sorumluluğu ve muhakemesine dair ciddi endişeler uyandırdı. Bu nedenle, ABD-Suudi sivil nükleer anlaşmasıyla ilgili tüm müzakereleri öngörülebilir bir geleceğe kadar askıya almanızı rica ediyoruz."

Senatörler, Trump'ın yaptıkları çağrıyı görmezden gelmesi durumunda, iki ülke arasındaki nükleer anlaşmaları engellemek için "Atom Yasası'ndaki" maddelere başvuracaklarını belirtti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriTrump'a 'görüşmeleri kesin' çağrısı! Mektup gönderdiler...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar