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'da bıçaklı saldırı

'nın başkenti 'te bıçaklı bir saldırgan etrafında bulunan kişilere saldırdı. Yaşanan saldırı neticesinde bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi ise ağır yaralandı. Polis saldırganı etkisiz hale getirdi.

Fransada bıçaklı saldırı

'nın başkenti 'te bir bıçaklı saldırı oldu. Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kişinin durumunun ağır olduğu duyuruldu.


Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtirken, olayın bir terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 12:14
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