Fransa'nın başkenti Paris'te bir bıçaklı saldırı oldu. Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kişinin durumunun ağır olduğu duyuruldu.
Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtirken, olayın bir terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.
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