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Kıvırcıksa hamile

Kıvırcıksa hamile
Kraliyet ailesinin bir parçası olduğu günden beri gündemden düşmeyen Meghan ve Harry hayranlarını bu kez bebek merakı sardı. Birçok Kraliyet hayranı Meghan Markle ve 'nin ne zaman çocuk sahibi olacağını merakla bekliyor ve tüm ipuçlarını değerlendiriyorlar. gazetesine konuşan görgü kuralları uzmanı Myka Meier, "Meghan'ın ilginç olabilecek tek şeyi saçları.

Meghan'ın annesi Doria Ragland, kökenli bir Amerikalı. Meghan da doğal kıvırcık saçlara sahip. Saçlarına şimdi ne yaptığını bilmiyoruz, ancak keratin ya da düzeltmek için bir fönü kullanıyor olabilir. Hamile kaldığında bu tür kimyasal ürünleri kullanmayacağını düşünüyorum. Yani Meghan tekrar kıvırcık olursa büyük ihtimalle hamiledir" dedi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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