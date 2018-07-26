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Erdoğan’dan Putin’e: her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı ile Başkanı 'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi Görüşmenin ardından Erdoğan ile Başkanı Putin'in ikili görüşmesi başladı. Erdoğan'ın Putin ile görüşmenin başında “ her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dediği öğrenildi.

Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı , 10. BRICS Zirvesi kapsamında görüştüğü Başkanı 'e, " her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dedi.



10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telefon görüşmesinde de ifade ettiğimiz gibi bu BRICS Zirvesi'nde bir araya gelip ikili olarak görüşeceğimiz konuların olduğunu söylemiştim. Türkiye ve Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ticari, bütün alanlarda çok ciddi bir yükselişi yakalamış vaziyetteyiz" dedi.



Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette 100 milyon dolar hedefine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Bu konuda inanmışlığımız var, turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu" ifadelerini kullandı.



Türkiye-Rusya ilişkilerinin her alanda dikkat çektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" şeklinde konuştu.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 19:57
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