Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Zirvesi kapsamında görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dedi.







10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telefon görüşmesinde de ifade ettiğimiz gibi bu BRICS Zirvesi'nde bir araya gelip ikili olarak görüşeceğimiz konuların olduğunu söylemiştim. Türkiye ve Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ticari, bütün alanlarda çok ciddi bir yükselişi yakalamış vaziyetteyiz" dedi.







Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette 100 milyon dolar hedefine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Bu konuda inanmışlığımız var, turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu" ifadelerini kullandı.







Türkiye-Rusya ilişkilerinin her alanda dikkat çektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" şeklinde konuştu.