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Azeri vekilden 'ye destek

’ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Prof. , Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde () Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi, konuşmasını “Yaşasın bir millet, iki devlet” diye paylaştı.

Azeri vekilden Türkiyeye destek

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde () bazı meclis üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı 'istila' şeklinde tanımlanması önerisine 'ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı itiraz etti. Çok tuhaf yaklaşımlar gördüğünü dile getiren Seyidov, şunları dile getirdi:

Bugün terörden neler çektiğimizi biliyoruz. Sadece değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda 'istila' veya 'müdahale' diyemeyiz.

Türkiye'nin yaptığının iki terör örgütü olan DAEŞ ve ile mücadele olduğunu söyleyen Seyidov, "Bunlar Avrupa insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekata istila denemez. Türkiye'nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye'nin bunu başaracağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Seyidov bu konuşmasını sosyal medya hesaplarında "Yaşasın bir millet, iki devlet" diyerek paylaştı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 16:53
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T&#252;rk Türk

Helal olsun Azeri kardeşlerimiz sağ olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2018 23:33
VATANDAŞ VATANDAŞ

inşallah bir gün gelir tek devlet oluruz. ey haçlılar istila deseniz de işgal deseniz de bildiğimizden dönmeyiz. Çünkü en büyük yardımcımız ALLAHDIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 25.01.2018 18:37
Adem Adem

Helal olsun Azerbaycanlı kardeşimize teşekkürler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 25.01.2018 18:02
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