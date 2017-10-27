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’yı yok eder

son dönemde askeri harcamalarına hız verdi. Rusya, büyüklüğünde kara parçasını tek seferde kül edebilecek yeni nesil termonükleer füzesi ‘Satan 2’nin testlerine başlayacağını açıkladı

Fransa’yı yok eder
Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. 'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2' test için hazırlanınca, ABD'de panik başladı. Birçok Amerikalı emekli asker, bu füze projesinin hemen iptal edilmesi gerektiğini açıkladı. 2009 yılında geliştirilmesi için ilk çalışmaların başlatıldığı 'Satan 2'nin ilk testlerinin aslında geçtiğimiz yıl yapılması planlanıyordu ancak füze istenilen tarihlerde hazır olamayınca bu yılın mart ve nisan ayları test tarihleri olarak belirlenmişti. Bu tarihlere de yetişemeyen füze Rusya'nın batısındaki Plesetsk test merkezinde resmen tanıtılacak ve bu yılın sonuna kadar test sahalarında ilk testlerini gerçekleştirecek. 'Satan 2' ABD'nin II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2 bin kez daha güçlü. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan 'Satan 2' Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.
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