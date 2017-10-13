Tacizciye sahip çıktı

ABD'li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein(65), kadın oyuncuları taciz etti. Eşi GeorginaChapman, yapımcıdan ayrılmaya karar verdi. Aralarında Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow gibi isimlerin de bulunduğu 26kadın, Weinstein'in tacizine maruz kaldıklarını söyledi. ABD'li oyuncuLindsay Lohan ise hapis cezası alması gündeme gelen Weinstein'e sahip çıkan tek kişiydi! Instagram'dan Weinstein'a destek veren bir video yayınlayan Lohan, "Georgina eşinin yanında olmalı. O beni asla incitmedi. Birlikte çok film yaptık. Herkes bu işe son vermeli" dedi. Lohan, tepkiler üzerine videoyu sildi.
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