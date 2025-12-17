PODCAST CANLI YAYIN

007 Blaise Metreweli! MI6’in yeni başkanının broş mesajı

MI6’in yeni Başkanı Blaise Metreweli, James Bond filmlerine gönderme yapan böcek figürlü broşuyla gündem oldu. 48 yaşındaki Metreweli, 007’deki Miss Moneypenny’den esinlendiği düşünülen bir broş takarak ilk konuşmasını yaptı ve akıllara geçmişte ajanlar için son teknoloji ürünü araçlar ve gizleme yöntemleri geliştirmekten sorumlu olduğu geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
007 Blaise Metreweli! MI6’in yeni başkanının broş mesajı

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'in yeni Başkanı Blaise Metreweli, ilk konuşmasını yapmak üzere kameraların karşısına 007'deki Miss Moneypenny'den esinlendiği düşünülen bir broş takarak çıktı.

Metreweli, ReutersMetreweli, Reuters

007 METREWELI

MI6'in ilk kadın başkanı olan 48 yaşındaki Metreweli, mücevherlerle süslü broşuyla oldukça dikkat çekti ve gündem konusu haline geldi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Metreweli'nin "teknoloji entrikalarına" yabancı olmamasıydı.

DİKKAT BÖCEK BROŞU

1969 yapımı "On Her Majesty's Secret Service" ve 1983 yapımı "Octopussy" filmlerinde oyuncu Lois Maxwell altın ve turkuaz renkli bir böcek broşu takmıştı.

Metreweli, ReutersMetreweli, Reuters

MI6'TEN ÖNCE DE GİZLEME YÖNTEMLERİNDEN SORUMLUYDU

Metreweli, en üst göreve gelmeden önce, örgütün gerçek hayattaki teknoloji sorumlusu olan 'Q' olarak görev yapmış ve yurtdışında faaliyet gösteren ajanlar için son teknoloji ürünü araçlar ve gizleme yöntemleri geliştirmekten sorumluydu.

TAKILARDAN RAHATSIZ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Yeni MI6 başkanı Daha önce, böcek figürlü ve büyük boy broşları özellikle tercih ettiğini dile getirmişti. Hatta bu takıların, toplantılarda insanları tedirgin ettiğini; bazı kişilerin bu aksesuarların gizlice birer dinleme ya da izleme cihazı olabileceğini düşünerek huzursuz olduğunu esprili bir dille anlatmıştı.

MI6'nın teknik biriminin, saatlerden ve kalemlerden kol düğmelerine kadar pek çok sıradan nesnenin içine gelişmiş teknolojik ekipmanlar gizleyebildiği biliniyor. Hatta bu tür düzeneklerin süs amaçlı takılara dahi yerleştirilebileceği ihtimal dahilinde.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Borsa İstanbul
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!
Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Müge Anlı'da kan donduran tespih makinesi olayı! 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu? Öz kızlarından babaya ağır suçlamalar!
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor