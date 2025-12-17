007 Blaise Metreweli! MI6’in yeni başkanının broş mesajı

İngiltere 'nin dış istihbarat servisi MI6'in yeni Başkanı Blaise Metreweli , ilk konuşmasını yapmak üzere kameraların karşısına 007'deki Miss Moneypenny'den esinlendiği düşünülen bir broş takarak çıktı.

1969 yapımı "On Her Majesty's Secret Service" ve 1983 yapımı "Octopussy" filmlerinde oyuncu Lois Maxwell altın ve turkuaz renkli bir böcek broşu takmıştı.

MI6'in ilk kadın başkanı olan 48 yaşındaki Metreweli, mücevherlerle süslü broşuyla oldukça dikkat çekti ve gündem konusu haline geldi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Metreweli'nin "teknoloji entrikalarına" yabancı olmamasıydı.

MI6'TEN ÖNCE DE GİZLEME YÖNTEMLERİNDEN SORUMLUYDU

Metreweli, en üst göreve gelmeden önce, örgütün gerçek hayattaki teknoloji sorumlusu olan 'Q' olarak görev yapmış ve yurtdışında faaliyet gösteren ajanlar için son teknoloji ürünü araçlar ve gizleme yöntemleri geliştirmekten sorumluydu.

TAKILARDAN RAHATSIZ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Yeni MI6 başkanı Daha önce, böcek figürlü ve büyük boy broşları özellikle tercih ettiğini dile getirmişti. Hatta bu takıların, toplantılarda insanları tedirgin ettiğini; bazı kişilerin bu aksesuarların gizlice birer dinleme ya da izleme cihazı olabileceğini düşünerek huzursuz olduğunu esprili bir dille anlatmıştı.

MI6'nın teknik biriminin, saatlerden ve kalemlerden kol düğmelerine kadar pek çok sıradan nesnenin içine gelişmiş teknolojik ekipmanlar gizleyebildiği biliniyor. Hatta bu tür düzeneklerin süs amaçlı takılara dahi yerleştirilebileceği ihtimal dahilinde.