Aşkta Yıldızları Hiç Barışmayanlar: En Uyumsuz Burç Eşleşmeleri! Açıklandı

Astrolojide bazı burçlar arasındaki etkileşim, ilk bakışta çekici görünse de zamanla büyük çatışmalara dönüşebilir. Astrolog Marlene Kessler'a göre (2024) , doğum haritasının genel yapısı önemli olsa da bazı burç kombinasyonları yapısal olarak birbiriyle uyum sağlamakta zorlanır.

Fotoğraflar: AA

♈ Koç ve ♋ Yengeç: Ateş ile su bir arada durmaz!

Koç burcu cesur, girişimci ve oldukça hareketlidir. Hayatın her alanında aksiyon arar. Yengeç ise duygusal, sakin ve içe dönüktür. Bu ilişki başladığında ilk etapta Koç'un enerjisi Yengeç'i etkileyebilir. Ancak zamanla Koç'un ani çıkışları ve duygusal boşlukları fark edememesi, Yengeç'in ise sürekli ilgi ve güven arayışı, iki burç arasında kırılmalara neden olur. Koç'un bireyselliği, Yengeç'in aile odaklı yapısıyla çelişir.

♉ Boğa ve ♐ Yay: Biri güven, diğeri özgürlük ister

Boğa burcu için sadakat, düzen ve maddi güvenlik vazgeçilmezdir. Yay ise maceraperest, özgürlüğüne düşkün ve bağlanma sorunları yaşayabilen bir burçtur. Bu iki zıt karakter birlikte olduklarında ilk etapta Yay'ın neşesi Boğa'yı cezbedebilir. Fakat zamanla Yay'ın sürekli keşif peşinde koşması, Boğa'nın ise evde vakit geçirmeyi sevmesi büyük bir çatışma yaratır. Boğa sahiplenmek isterken, Yay kaçar.

♊ İkizler ve ♏ Akrep: Zihinsel savaş kaçınılmaz olur

İkizler burcu entelektüel, esprili ve iletişim odaklıdır. Akrep ise derin, tutkulu ve kontrolcüdür. Akrep için duygusal bağlar hayatidir, İkizler içinse özgürlük ön plandadır. Akrep, İkizler'in hafif ve bazen yüzeysel tavırlarını ciddiyetsizlik olarak algılayabilir. İkizler ise Akrep'in kıskanç ve baskıcı tavırlarından rahatsız olabilir. Bu ilişki bol tartışmalı ve kıskançlık krizleriyle doludur.