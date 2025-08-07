Aşkta Yıldızları Hiç Barışmayanlar: En Uyumsuz Burç Eşleşmeleri! Açıklandı

Astrolojide bazı burçlar arasındaki etkileşim, ilk bakışta çekici görünse de zamanla büyük çatışmalara dönüşebilir. Astrolog Marlene Kessler'a göre (2024), doğum haritasının genel yapısı önemli olsa da bazı burç kombinasyonları yapısal olarak birbiriyle uyum sağlamakta zorlanır.
Fotoğraflar: AA
♈ Koç ve ♋ Yengeç: Ateş ile su bir arada durmaz!
Koç burcu cesur, girişimci ve oldukça hareketlidir. Hayatın her alanında aksiyon arar. Yengeç ise duygusal, sakin ve içe dönüktür. Bu ilişki başladığında ilk etapta Koç'un enerjisi Yengeç'i etkileyebilir. Ancak zamanla Koç'un ani çıkışları ve duygusal boşlukları fark edememesi, Yengeç'in ise sürekli ilgi ve güven arayışı, iki burç arasında kırılmalara neden olur. Koç'un bireyselliği, Yengeç'in aile odaklı yapısıyla çelişir.
♉ Boğa ve ♐ Yay: Biri güven, diğeri özgürlük ister
Boğa burcu için sadakat, düzen ve maddi güvenlik vazgeçilmezdir. Yay ise maceraperest, özgürlüğüne düşkün ve bağlanma sorunları yaşayabilen bir burçtur. Bu iki zıt karakter birlikte olduklarında ilk etapta Yay'ın neşesi Boğa'yı cezbedebilir. Fakat zamanla Yay'ın sürekli keşif peşinde koşması, Boğa'nın ise evde vakit geçirmeyi sevmesi büyük bir çatışma yaratır. Boğa sahiplenmek isterken, Yay kaçar.
♊ İkizler ve ♏ Akrep: Zihinsel savaş kaçınılmaz olur
İkizler burcu entelektüel, esprili ve iletişim odaklıdır. Akrep ise derin, tutkulu ve kontrolcüdür. Akrep için duygusal bağlar hayatidir, İkizler içinse özgürlük ön plandadır. Akrep, İkizler'in hafif ve bazen yüzeysel tavırlarını ciddiyetsizlik olarak algılayabilir. İkizler ise Akrep'in kıskanç ve baskıcı tavırlarından rahatsız olabilir. Bu ilişki bol tartışmalı ve kıskançlık krizleriyle doludur.
♋ Yengeç ve ♒ Kova: Biri duyguda, diğeri akılda yaşar
Yengeç için bağ kurmak, geçmişten beslenmek ve duygusal güvenlik olmazsa olmazdır. Kova ise bireysel, bağımsız ve mantık odaklı bir burçtur. Yengeç'in sürekli duygusal yakınlık arayışı, Kova'ya fazlasıyla boğucu gelebilir. Kova'nın soğukkanlılığı ve mesafeli yapısı, Yengeç için bir tehdit gibi algılanır. Bu eşleşmede duygusal uyumsuzluk başroldedir.
♌ Aslan ve ♑ Oğlak: Ego savaşı kaçınılmaz
Aslan burcu gösterişi, sahnede olmayı ve takdir edilmeyi sever. Oğlak ise disiplinli, ciddi ve çalışkan bir yapıya sahiptir. Aslan sürekli ilgi ve övgü beklerken, Oğlak işleri ciddiye alır ve duygularını pek belli etmez. Aslan'ın "ben merkezci" yapısı ile Oğlak'ın kuralcı ve mesafeli hali çatışır. Bu ilişkiyi yürütmek için her iki tarafın da ciddi özveride bulunması gerekir.