14 Ağustos 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite doruğa ulaşırken birkaç gün içinde biraz duygusallaşacaksınız. Ama sorun değil çünkü arada bir stresi atmaya yardımcı olur.

ASLAN Geçmiş başarılarınızla elbette gurur duyun fakat orada takılı kalmayın. Verimli olmak istediğiniz sürece hayatınıza karşı verimli olabileceksiniz.

BAŞAK Kariyer cephesinde çalkantılar yaşanması muhtemel. Şu anda olan pek çok şeyin olması, yeni fırsatlara çoğu insandan daha hızlı uyum sağlamanız için lehinize çalışacaktır.

TERAZİ Son haftalarda hareket eksikliğinden sıkıldığınızdan ve hayatınızı yeniden harekete geçirmek için kaos ve kafa karışıklığından yararlanabildiğinizden memnun olacaksınız.