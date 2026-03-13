SON DAKİKA
Galatasaray’dan Bernardo Silva bombası

Sezon sonunda M.City ile sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva ile yaklaşık 2 ay önce temasa geçen Cimbom’un görüşmelerde ikinci aşamaya geçtiği öğrenildi. Nisan ayında yıldız futbolcunun menajeriyle sözleşme şartları masaya yatırılacak... Yönetim yıllık 15 milyon euro maaşı gözden çıkarmış durumda.

Giriş Tarihi :13 Mart 2026
Lİgde ve Avrupa'da yoluna çok güçlü bir şekilde devam eden Galatasaray bir yandan da yeni sezonun transfer planlaması için kolları sıvamış durumda... Bu sezon başında henüz haziran ayında Leroy Sane bombasını patlatan Cimbom, benzer bir hamle için büyük çaba harcıyor.

Takvim'in aldığı bilgilere göre yönetim, Manchester City formasını giyen Bernardo Silva'nın transferinde önemli adımlar atıyor. Sezon sonunda İngiliz devi ile sözleşmesi bitecek olan Bernardo'nun menajeriyle yaklaşık iki ay önce ilk teması kuran Galatasaray'ın an itibariyle görüşmelerde ikinci aşamaya geçtiği öğrenildi. Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı kulübün ilgisinden son derece memnun olduğu ve nisan ayında artık parasal konular ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı belirlendi. Yönetimin imza parası ile beraber yıllık net 15 milyon euro maaşı gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Şu ana kadar Galatasaray'la birlikte Bernardo'ya en ciddi ilgiyi Barcelona ve Milan'ın gösterdiği öğrenildi. Ancak Avrupa'dan herhangi bir kulübün Galatasaray'ın teklif edeceği maaşa çıkması beklenmiyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.

