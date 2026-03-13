Atletico Mineiro Fred’in peşinde

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden biri olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde ismi sık sık transfer dedikodularına karışan ancak takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Brezilyalı futbolcu sezon sonunda İstanbul'a elveda diyebilir.



33 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Brezilya basınına göre Atletico Mineiro, tecrübeli yıldızı kesin olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fred'in artı 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda teklif yapan kulüplerle masaya oturacağı da gelen bilgiler arasında. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans gösterirken özellikle forma giydiği kritik maçlardaki oyunuyla ciddi eleştiriler aldı.