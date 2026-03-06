CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Nwaiwu’dan Samimi İtiraf: Kendimi evimde hissediyorum

Trabzonspor’un Nijeryalı savunmacısı Nwaiwu, transfer sürecinde ağabeyi gibi gördüğü Onuachu’dan tavsiye aldığını açıkladı. Nwaiwu, “Taraftarlar sevgi gösteriyor ve kendimi evimde gibi hissediyorum” sözleriyle Trabzon’daki atmosferi vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2026
Nwaiwu’dan Samimi İtiraf: Kendimi evimde hissediyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, kulüp dergisine verdiği röportajda kariyer yolculuğu, Trabzon'daki futbol atmosferi ve hedefleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Futbola Nijerya'da başladığını ve zorlu şartlarla mücadele ettiğini belirten Nwaiwu, "Her şey için ve bu yolculuk için Tanrı'ya şükrediyorum. Başlangıçtan itibaren hiç kolay değildi çünkü ülkem çok zor bir ülke" dedi.
Transfer sürecinde Paul Onuachu ile iletişime geçtiğini aktaran Nijeryalı oyuncu, "Paul benim ağabeyim gibi. Sosyal medyadan ona yazdım ve fikir almak istediğimi söyledim.Kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor'a gelmem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Trabzon'daki futbol atmosferinden etkilendiğini söyleyen Nwaiwu, "Ülkemde de futbol çok seviliyor ama burada tutku çok büyük. Taraftarlar bana çok sevgi gösteriyor ve kendimi evimde gibi hissettiriyorlar" dedi. Nwaiwu'nun açıklamaları, genç oyuncunun Trabzonspor'da hem sahada hem de taraftarla kurduğu bağ açısından umut verici bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Siyonist oyun bozuldu: Hatay’daki füze için Mossad iddiası
Başkan Erdoğan’dan İran’a tekrarı yaşanmasın vurgusu: Gerekli ikazlarda bulunduk
Oval Ofis’te Evanjelik ayini: Trump için göksel bilgelik istediler
İran’ın Türkiye hamlesine NATO’dan sert tepki: Ankara ile tam dayanışma içindeyiz
THY’den 2025’te güçlü performans: 24.1 milyar dolara uçtu
Milyoner’de 300 bin liralık İstiklal Marşı sorusu: Oktay Kaynarca’dan duygusal yorum
Başkan Erdoğan’dan İran diplomasisi! Enver İbrahim, Aliyev ve Macron’la görüştü | Nahçıvan’a saldırıyı kınıyoruz
ABD Başkanı Trump İran’da kontrollü seçim istiyor: Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez
Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi ihtimalleri! İşte çeyrek finale yükselen takımlar ve maçların tarihleri
CHP’de CAO kavgası! Silivri reçeteyi Özgür Özel ve Burhanettin Bulut’a kesti | Takvim aylardır yazıyor: Ekrem out Özgür IN
Dört dörtlük performans! Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
’Terörsüz Türkiye terörsüz bölge’ye emperyal pusu! Trump Talabanileri kaşıdı... ABD PJAK’a teklif yaptı! CIA’ci Barkey yine hortladı
ZTK’da Karadeniz rüzgarı! Antalyaspor - Samsunspor: 0-2 | MAÇ SONUCU
İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: Tahran yalanladı! ABD uçak gemisini vurduk iddiası
Fatih Keleş’in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam uyuşturucu partilerini patlattı: Evde dansöz oynuyordu | Blok 3 iddiası
Galatasaray Milan’ın yıldızını kapıyor! Transfer kıskandıracak
ABD ve İsrail’in İran saldırısında Epstein ritüeli! 40 dakika arayla iki kez
Suriye’de tokat yiyen Moskof İran’da ham hayale kapıldı! Türkiye menüde diyen Dugin’den mezhepçi fitne ateşi: Aleviler ayaklansın
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi A Haber’de açıkladı: Türkiye’yi hedef almamız için bir sebep yok
Ekrem İmamoğlu’ndan İlle de ben çıkışı! Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a mesaj: Bu yol yol değil
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Oval Ofis’te Evanjelik ayini: Trump için göksel bilgelik istediler Oval Ofis'te Evanjelik ayini: Trump için göksel bilgelik istediler APP plaka ne demek, açılımı nedir? Kaç TL para cezası var? APP plaka ne demek, açılımı nedir? Kaç TL para cezası var? Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi ihtimalleri! İşte çeyrek finale yükselen takımlar ve maçların tarihleri Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi ihtimalleri! İşte çeyrek finale yükselen takımlar ve maçların tarihleri ABD ve İsrail’in İran saldırısında Epstein ritüeli! 40 dakika arayla iki kez ABD ve İsrail'in İran saldırısında Epstein ritüeli! 40 dakika arayla iki kez ’Terörsüz Türkiye terörsüz bölge’ye emperyal pusu! Trump Talabanileri kaşıdı... ABD PJAK’a teklif yaptı! CIA’ci Barkey yine hortladı 'Terörsüz Türkiye terörsüz bölge'ye emperyal pusu! Trump Talabanileri kaşıdı... ABD PJAK'a teklif yaptı! CIA'ci Barkey yine hortladı ABD ordusunda Evanjelik sapkınlık: Savaş Tanrı’nın planı! Trump’ı kutsadılar… Armageddon fırtınası ABD ordusunda Evanjelik sapkınlık: “Savaş Tanrı’nın planı!” Trump'ı kutsadılar… Armageddon fırtınası