Nwaiwu’dan Samimi İtiraf: Kendimi evimde hissediyorum

Trabzonspor'un Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, kulüp dergisine verdiği röportajda kariyer yolculuğu, Trabzon'daki futbol atmosferi ve hedefleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Futbola Nijerya'da başladığını ve zorlu şartlarla mücadele ettiğini belirten Nwaiwu, "Her şey için ve bu yolculuk için Tanrı'ya şükrediyorum. Başlangıçtan itibaren hiç kolay değildi çünkü ülkem çok zor bir ülke" dedi.

Transfer sürecinde Paul Onuachu ile iletişime geçtiğini aktaran Nijeryalı oyuncu, "Paul benim ağabeyim gibi. Sosyal medyadan ona yazdım ve fikir almak istediğimi söyledim.Kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor'a gelmem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Trabzon'daki futbol atmosferinden etkilendiğini söyleyen Nwaiwu, "Ülkemde de futbol çok seviliyor ama burada tutku çok büyük. Taraftarlar bana çok sevgi gösteriyor ve kendimi evimde gibi hissettiriyorlar" dedi. Nwaiwu'nun açıklamaları, genç oyuncunun Trabzonspor'da hem sahada hem de taraftarla kurduğu bağ açısından umut verici bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor.