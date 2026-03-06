CANLI YAYIN
Beşiktaş derbilerde rakiplerine fark attı

Siyah-Beyazlılar, yeni stadı açıldıktan sonra oynadığı 28 derbinin 13’ünü kazandı... Yüzde 46 galibiyet oranı yakaladı. G.Saray yüzde 41, F.Bahçe yüzde 31 ve Trabzon ise yüzde 30’da kaldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2026
Beşiktaş derbilerde elde ettiği sonuçlarla rakiplerini geride bıraktı. Siyah-Beyazlılar, yeni stadı açıldıktan sonra evinde oynadığı 28 derbinin 13'ünü kazandı. 11'inde berabere kalırken sadece 4 kez yenildi. Yüzde 46'lık galibiyet oranı tutturdu. Kartal, yeni stadında Galatasaray'a karşı 9 maçta 7 galibiyet alırken sadece 1 kez yenildi. Beşiktaş ile yarın karşılaşacak Galatasaray ise son 10 yılda evinde oynadığı 31 derbiden 13 galibiyet çıkarttı.

FENER 9 DERBİ KAZANDI
10 beraberlik alırken 8 derbiden üzgün ayrıldı. Galibiyet oranı ise yüzde 41 oldu. Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, son 10 yılda evinde oynadığı 29 derbinin sadece 9'unu kazanabildi. 12 derbide taraflar yenişemedi. Sarı-lacivertliler 8 maçta ise yenildi. Yüzde 31'lik galibiyet oranı yakaladı.

10 GALİBİYETİ VAR
Derbi galibiyetine hasret kalan Trabzonspor'un ise son 10 yıllık büyük maç performansı hayal kırıklığı... Bordomavililer, bu süreçte oynadığı 30 derbinin 10'undan galibiyetle ayrılırken 8 beraberlik yaşadı ve 12 kez sahasında hüsran yaşadı. Trabzonspor'un 2016'dan beri evindeki derbi galibiyet yüzdesi yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

