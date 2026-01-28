Rota artık Güney Amerika: Kanarya’nın 3 yıldız santrforu yakından takip ettiği belirtildi

Santrfor transferi için Avrupa'da aradığı ismi bulamayan Fenerbahçe, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in Brezilya'da forma giyen üç forvet oyuncusuyla temasta olduğu iddia ediliyor. Listenin ilk sırasında Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli golcü Jose Manuel Lopez yer alıyor. Palmeiras ile olan sözleşmesini Aralık 2029'a kadar uzatan Lopez'in, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Ayrıca Lopez'in takım arkadaşı 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vitor Roque da adaylar arasında. 35 milyon euro değeri olan genç forvet, birçok Avrupa devinin de transfer listesinde. Roque'un sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in takip ettiği bir başka golcü ise Flamengo forması giyen Pedro. 28 yaşındaki Brezilyalı santrforun Rio ekibiyle olan kontratı 2027 yılına kadar.

FENERBAHÇE'YE SIRP HAKEM

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Rumen temsilcisi FSCB'ye deplasmanda konuk olacak. Mücadelede Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Milan Mitic'in dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic yer alacak.