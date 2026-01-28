SON DAKİKA
Rota artık Güney Amerika: Kanarya’nın 3 yıldız santrforu yakından takip ettiği belirtildi

Sarı-Lacivertliler’in Jose Manuel Lopez, Vitor Roque ve Pedro ile temas halinde olduğu iddia edildi. Avrupa’dan forvet transferi gerçekleştiremeyen F.Bahçe’nin, çözümü kıta değişikliği ile yapacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi :28 Ocak 2026
Santrfor transferi için Avrupa'da aradığı ismi bulamayan Fenerbahçe, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in Brezilya'da forma giyen üç forvet oyuncusuyla temasta olduğu iddia ediliyor. Listenin ilk sırasında Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli golcü Jose Manuel Lopez yer alıyor. Palmeiras ile olan sözleşmesini Aralık 2029'a kadar uzatan Lopez'in, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Ayrıca Lopez'in takım arkadaşı 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vitor Roque da adaylar arasında. 35 milyon euro değeri olan genç forvet, birçok Avrupa devinin de transfer listesinde. Roque'un sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in takip ettiği bir başka golcü ise Flamengo forması giyen Pedro. 28 yaşındaki Brezilyalı santrforun Rio ekibiyle olan kontratı 2027 yılına kadar.

FENERBAHÇE'YE SIRP HAKEM

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Rumen temsilcisi FSCB'ye deplasmanda konuk olacak. Mücadelede Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Milan Mitic'in dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic yer alacak.

Başkan Erdoğan’ın liderliğinde MGK öncesi kritik Suriye diplomasisi: 24 saatte 3 kritik telefon
İmralı’nın Suriye’de önerdiği 3. yol özerklik mi? Apo zamana oynadı Buldan YPG’ye arka çıktı: Dışarıdaki savaş içerideki barışı boğar
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın 2. günü: Sanıklar savunma yapıyor!
Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK’sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada
İsrail’den İran sayacı! Savaşın dijital kumarhanesi ABD’nin saldırı olasılığını hesaplıyor
ABD’nin tekmeyi bastığı YPG’ye Fransa can suyu oldu! Şara’dan Macron’a ayar: Önce bekletti sonra telefonunu açmadı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında ilk 16 için sahada: İşte muhtemel 11’ler
Şara ikinci kez Moskova’da: Putin ile kritik görüşme! Kremlin: Gündem Suriye’deki Rus askerleri
Sosyal medya devleri yine casuslukla gündemde: WhatsApp’ta uçtan uca kriz ve Google’ın telekulak ödemesi!
Köfteci Yusuf’ta bu kez veri skandalı: 163.000 kişi etkilendi
Arabeskin sessiz çığlığı! Hakan Taşıyan’ın hayat hikayesi: 7 yaşındaki o çay bardağı kaderini nasıl çizdi?
Müge Anlı’da yaş farkı krizi! 21 yaşındaki genç kız için Bakanlık harekete geçti
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 88 tutukludan 33’ü itirafçı olmak için başvurdu
5 ülkeden 14 suçlu Türkiye’ye iade edildi: Aralarında Çirkinler’in yöneticisi de var
ABD Başkanı Trump’tan seçim çağrısı: Demokratlar meclise girerse beni azletmeye çalışacaklar
MİT’ten İran’ın casus ağına operasyon! İncirlik’te keşif muhaliflere infaz: 6 şüpheli tutuklandı
Kuruluş Orhan 12. bölüm nefes kesecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: Gazze ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı