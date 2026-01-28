Manchester City maçı öncesi Okan Buruk: İstediğimiz sonucu alarak ayrılmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Manchester City yıldız oyunculara sahip güçlü bir takım. Zor bir maç olacak. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş mücadele edecek güçteyiz. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili de konuşan Buruk, "Biz maç maç bakıyoruz. Hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek" şeklinde konuştu.

OSIMHEN'İN GÖZÜ REKORDA

Galatasaray formasıyla çıktığı 12 Avrupa kupası maçında 12 gol kaydeden Victor Osimhen, Manchester City karşısında ağları havalandırması halinde rekor kıracak. Şu anda 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alan Nijeryalı forvet, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.