G.Saray, Villarreal’in Senegalli orta sahası için bastırıyor

Sarı-Kırmızılılar, yarın oynanacak Manchester City maçı sonrası 27 yaşındaki Pape Gueye için harekete geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak.

Giriş Tarihi :27 Ocak 2026
Noa Lang ve Yaser Asprilla transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da rota orta saha transferine çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isim ise La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 27 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Gueye... Cimbom, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'nın transferini bitirme noktasına getirdi ancak Okan Buruk, Gueye'nin alınması istediği için rota Senegalli orta sahaya çevrildi. İspanyol ekibi Villarreal, Pape Gueye için 40 milyon Euro istiyor.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Galatasaray ise 30 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazır. 2024 yılında Villarreal'e transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Gueye, 2 gol atarken 1 asist yaptı. Marsilya, Sevilla ve Le Havre gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi.

CİTY MAÇINI HERNANDEZ YÖNETECEK

Manchester City ile Galatasaray, arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesi yarın saat 23.00'de Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

