Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki kadro değerine göre en başarılı ikinci takım

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak İspanyol devi Atetico Madrid ile berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, play-off turunu yüzde 99 garantiledi... Cimbom, önümüzdeki hafta Premier Lig temsilcisi Manchester City ile karşılaştıktan sonra grup maçlarını tamamlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde an itibarıyla kadro değerine göre en başarılı kulüp Azerbaycan temsilcisi Karabağ... Son maçında Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Eintracht Frankfurt'u 3-2'lik sonuçla deviren ve müthiş bir başarıya imza atan Azeri ekibi, kadro değeri olarak 28.6 milyon euro ile Şampiyonlar Ligi'nde 35. sırada. Ancak elde ettiği sonuçlarla puan durumunda 18. basamakta yer alıyor. Yani aradaki fark 17. İkinci sırada ise temsilcimiz Galatasaray bulunuyor. 287.35 milyon euro değerindeki Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kadro maliyeti olarak 24. basamakta. İlk 7 maç sonunda ise 17 sırada kendine yer buldu. Aradaki fark 7. Üstelik Galatasaray'ın puan durumunda üstündeki 16 takımın değeri ise temsilcimizden fazla.

LANG İMZAYI ATTI

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar kiralama ücreti olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeneceğini belirtti. Yapılan açıklamada oyuncuya da yarım sezon için 1 milyon 750 bin euro maaş verileceği belirtildi. Hollandalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonun 30 milyon euro olduğu da gelen bilgiler arasında Bu sezon başında transfer olduğu Napoli'de 27 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

ARDA'YA YAKIN MARKAJ

Göztepe'nin 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan, Galatasaray'ın radarında. Cimbom, genç oyuncu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacak. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Okan Kurtulan, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta görev alırken 3 gol ve 1 asist üretti.

LİDER KARAGÜMRÜK SINAVINDA

G.Saray, Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. G.Saray, bugün kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.