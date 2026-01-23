Galatasaray'dan ters köşe transfer! Dünya devinden gelecek
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Noa Lang hamlesinin ardından gözünü İspanyol devi Barcelona'nın genç futbolcusu Marc Casado'ya çevirdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için dört koldan mesai harcıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, orta saha takviyesi konusunda flaş bir hedef belirledi.
CİMBOM'U DEVLER BEKLİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City'ye kaybetse bile diğer maçlarda yaşanması muhtemel 10 senaryodan en az 9'u gerçekleşmedikçe ilk 24'te yer almayı garantilemiş durumda. Yapılan yüzlerce maç simülasyonuna göre sarı-kırmızılıların Play-Off'taki en olası rakibi de netleşmeye başladı.
17. SIRADA
Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'i geriye düştüğü maçta elinden kaçıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 7 haftada topladığı 10 puanla 36 takım arasında 17. sırada yer alıyor. Cimbom bu tabloyla birlikte ligi ilk 24 içinde bitirmeyi yüzde 99 oranında garantiledi. Yani son haftada Manchester City deplasmanından mağlubiyetle dönülse bile Galatasaray'ın Play-Off oynaması neredeyse kesin.
Hiç istenmeyen yüzde 1'lik ihtimal için ise son haftada yaşanması muhtemel 10 farklı senaryodan en az 9'unun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.
PLAY-OFF YOLU VE OLASI RAKİP
Büyük gün 28 Ocak. Sarı-kırmızılılar bu nedenle Manchester City karşılaşmasına artık prestij gözüyle bakarken, son 16 yolundaki muhtemel rakibini beklemeye başladı. Yapılan yüzlerce maç simülasyonuna göre Galatasaray'ın Play-Off'taki en olası rakibi Newcastle United olarak öne çıkıyor.
İngiliz ekibinin ardından Inter, Borussia Dortmund ve Atalanta da Cim Bom'un yüksek ihtimalli rakipleri arasında yer alıyor.
GALATASARAY'IN PLAY-OFF'TA KARŞILAŞMA İHTİMALİ EN YÜKSEK TAKIMLAR
Newcastle
Inter
Dortmund
Atalanta
Chelsea
Juventus
Sporting
PSG
Tottenham
Atletico Madrid
CITY MAÇINA GÖRE OLASI RAKİPLER
Galatasaray City'yi yenerse en olası 3 rakip:
Leverkusen, Dortmund, Marsilya
Maç beraberlikle biterse en olası 3 rakip:
Inter, Newcastle, Dortmund
Manchester City kazanırsa en olası 3 rakip:
Newcastle, Inter, Atalanta
YÜZDE 1'LİK ELENME İHTİMALİ İÇİN GEREKENLER
Galatasaray'ın 10 puanla lig etabını tamamlamasına rağmen elenme riskiyle karşı karşıya kalması için aşağıdaki 9 ihtimalden en az 8'inin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor:
Kopenhag'ın Barcelona'yı yenmesi
Napoli'nin Chelsea'yi mağlup etmesi
Olimpiyakos'un Ajax'ı yenmesi
Athletic Bilbao'nun Sporting'i mağlup etmesi
PSV'nin Bayern Münih'i yenmesi
Monaco'nun Juventus ile berabere kalması *ya da kazanması
Leverkusen'in Villarreal maçından en az 1 puan alması
Marsilya'nın Brugge'dan puan alması *ya da Brugge'un farklı kazanması
Karabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi *ya da puan alması
* Bu senaryolarda averaj hesapları devreye giriyor.
ICARDI HAREKETLİLİĞİ
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldızın cephesinden gelen bir paylaşım sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Mauro Icardi'nin süre almaması dikkat çekmişti. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli golcünün geleceği tartışılırken, menajerinden gelen hamle gündemi hareketlendirdi.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu duyurdu. Paylaşıma eklenen kum saati emojisi, Galatasaray ile yapılacak kritik görüşmelerin yaklaştığı şeklinde yorumlandı.
KUM SAATİ PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI
Elio Pino'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar bu hamleyi sözleşme uzatma görüşmelerinin başlangıcı olarak değerlendirdi. Kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Arjantinli yıldızın menajerinin İstanbul'a gelmesi, yeni sözleşme ya da geleceğe dair yol haritasının netleşeceği bir sürecin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.
ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR
Galatasaray Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim, mali ve sportif gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...
"1.3 MİLYAR NET KAR..."
"Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz."
"TESİSLERE 60 MİLYON DOLAR'LIK YATIRIM..."
"Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlardan hiç ödün vermedik. Tesislerimiz için yaklaşık 60 milyon dolar'lık yatırımı bu dönemde yaptık. Rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok net ortaya koymaktır. Esas hedefimiz, sürdürebilir bir performansla bunu devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Geçtiğimiz divan toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor." demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum."
"OKAN BURUK'A İNANCIMIZ TAMDIR"
"Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz."
"ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"
"Futbol takımımızı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin rekabet seviyesine getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sezon başında bize inanmayanlar vardı. Biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Bu inançla takıma doğrudan katkı veren çok önemli transferler yaptık.
Başarı sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli adımlar attık ve bunları kararlı adımlarla sürdürüyoruz."
ASLANTEPE TESİSLERİ HAKKINDA...
"Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe'deki tesislerimizin temelini atmak için gün sayıyoruz. İnşallah hep birlikte gururla temeli atacağız."
"ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLAR..."
"Camiamızın en önemli özelliklerinden birisi, her zaman daha iyisini istemesidir. Bu sorumluluğun farkındayız. Taraftarımızın iyi niyetiyle, duygularını ifade etmelerini de anlıyorum ancak şu anda üzerimize oynanan oyunu da doğru okumamız gerekiyor. Bu yalnızca yönetim meselesi değildir, tüm camianın meselesidir.
Galatasaray'ı dışarıdan yıkmanın mümkün olmadığını bilenler, bu kez içimize nifak sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadır. Geçmişte de benzer girişimlerin olduğunu göreceksiniz.
Galatasaray'da bir başkan ve bir yönetim kurulu vardır. Ben başkan olarak, elbette herkesle konuşurum, istişare ederim ama burada kadar veren kişi nettir, yönetim kurulu nettir. Başka bir tartışmaya gerek yoktur."
Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, "Galatasaray bu anlaşmadan para aldı" algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor. İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum."
TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA
"Futbol takımının planlaması; transfer ve tercih edilen oyuncular... 3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım ve teknik ekip tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim bu süreçte."
NOA LANG GALATASARAY'DA
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.
TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILADI
İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri ve bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.
"KİMSEYLE KONUŞMADIM"
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Noa Lang, Galatasaray tercihiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. Kopenhag maçında yaşadığım sakatlıkla ilgili şu anda bir sorun yok, ayaktayım ve iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyuncularla konuşmadım ama kulüp hakkında zaten bilgi sahibiydim."
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Lang, fotoğraf isteğini geri çevirmedi ve sarı-kırmızılı futbolseverlerle birlikte "üçlü" çektirdi. Hollandalı oyuncu daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti. Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven formaları giyen deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 15 maçta 3 gol attı.
30 MİLYON EURO OPSİYONU VAR
Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmaya göre Noa Lang, 2 milyon euro kiralama bedeliyle sarı-kırmızılı takıma katılacak.
Sözleşmede yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmadığı öğrenildi.
22'LİK YILDIZ LİSTEDE
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Napoli forması giyen Noa Lang ile anlaşan sarı-kırmızılılar, bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un bu doğrultuda Barcelona'nın 22 yaşındaki genç yıldızını gündemine aldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayındaki ilk hamlesini Noa Lang'i kadrosuna katarak yaptı. Bu transferin ardından Galatasaray'da rota orta saha takviyesine çevrildi.
Listesindeki isimlerle yoğun temaslarını sürdüren Aslan'ın gündemine sürpriz bir yıldız girdi.
BARCELONA'DAN MARC CASADO HAMLESİ
İspanyol basınından sport.es'in haberine göre Galatasaray, Barcelona forması giyen Marc Casado'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Katalan ekibindeki rolü giderek azalan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.
Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casado'nun, geçen sezonki kadar kilit bir figür olarak görülmediği ve yaklaşık 30 milyon euro seviyesindeki tekliflerin değerlendirilebileceği aktarıldı.
Genç futbolcunun, Barcelona'nın son 5 maçının yalnızca 1'inde forma giydiği, o karşılaşmanın da Kral Kupası'nda Racing Santander'e karşı oynanan mücadele olduğu ifade edildi.
AYRILIK YİNE DE KESİN DEĞİL
Tüm bu gelişmelere rağmen Barcelona cephesinde temkinli bir yaklaşım söz konusu. Pedri ve Gavi'nin sakatlıkları nedeniyle orta saha derinliğinde sorun yaşayan Katalan ekibinin, Casado'nun geleceğine dair kararını yaz transfer dönemine bırakabileceği kaydedildi.
Barcelona'nın, olağanüstü bir teklif gelmedikçe altyapıdan yetişen Casado'yu sezon ortasında göndermeye sıcak bakmadığı ifade edilirken, genç futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid'in de yakından takip ettiği vurgulandı.