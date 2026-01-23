Fırtına liderin ensesinde! Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası Trabzon'da açıldı. Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı. Fırtına, Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov'un golleriyle rakibini 2-1 yendi. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın gol perdesini 41 gün sonra dönen Paul Onuachu açtı. Nijeryalı yıldız, 50. dakikada ağları havalandırırken 61'de Fousseni Diabate eski takımına karşı fileleri sarsmayı başardı.
Dakikalar 83'ü gösterirken Oleksandr Zubkov enfes bir vuruşla ev sahibi takımın yeniden öne geçmesini sağladı.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve Antlayaspor ile karşılaşacak. 16'da kalan Kasımpaşa ise Samsunspor'u apı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.
33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Claudio Winck'in kafa vuruşunda kaleci Onana topu kornere çeldi.
51. dakikada Ouali'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
61. dakikada sağ taraftan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Diabate'nin, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın sağından filelerle buluştu. 1-1
82. dakikada Zubkov'un sağ taraftan ortasında Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
84. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e forma verdi. Bordo-mavililerde Savic, Baniya ve Visca ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
ONUACHU 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu, 41 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.
12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında forma giyen Nijeryalı golcü, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı. Onuachu, ligde 3 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı.
YENİ TRANSFER İLK 11'DE
Trabzonspor'un Parma'dan transfer ettiği sol bek Mathias Lovik, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda tercihini Norveçli futbolcudan yana kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a, ligde ise Kocaelispor deplasmanında oynayan Chibuike Nwaiwu ise Trabzon'da ilk kez lig maçında taraftar karşısına çıktı.
İLK 11 TAMAMEN YABANCI
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısına tamamen yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile çıktı. Bordo-mavililer sahaya;
Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe ve Augusto 11'iyle dizildi.
Sakatlıklar nedeniyle takım kaptanlığı görevini Zubkov üstlendi.
Öte yandan Ernest Muçi'nin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabında yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Muçi'ye ödülünü maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.
KASIMPAŞA'DA BECAO İLK KEZ
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den transfer ettiği Rodrigo Becao, ilk kez yeni takımının ilk 11'inde sahaya çıktı.
İrfan Can Kahveci ve Becao maça ilk 11'de başlarken, Cenk Tosun yedek kulübesinde yer aldı.
İstanbul temsilcisinde Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
TARAFTAR İLGİSİ DÜŞÜKTÜ
Trabzonspor taraftarı karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermedi. Papara Park tribünlerinde boşluklar dikkat çekerken, taraftarlar kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla maç öncesinde görsel bir atmosfer oluşturdu.