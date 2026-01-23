Fırtına liderin ensesinde! Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1 | MAÇ SONUCU

Kazeem Olaigbe (Trabzonspor) ONUACHU 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu, 41 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.

12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında forma giyen Nijeryalı golcü, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı. Onuachu, ligde 3 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Mathias Lovik (Trabzonspor YENİ TRANSFER İLK 11'DE Trabzonspor'un Parma'dan transfer ettiği sol bek Mathias Lovik, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda tercihini Norveçli futbolcudan yana kullandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a, ligde ise Kocaelispor deplasmanında oynayan Chibuike Nwaiwu ise Trabzon'da ilk kez lig maçında taraftar karşısına çıktı.

Ernest Muçi (Trabzonspor) İLK 11 TAMAMEN YABANCI Trabzonspor, Kasımpaşa karşısına tamamen yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile çıktı. Bordo-mavililer sahaya;

Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe ve Augusto 11'iyle dizildi. Sakatlıklar nedeniyle takım kaptanlığı görevini Zubkov üstlendi. Öte yandan Ernest Muçi'nin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabında yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Muçi'ye ödülünü maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.

Arsenii Batagov (Trabzonspor) KASIMPAŞA'DA BECAO İLK KEZ Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den transfer ettiği Rodrigo Becao, ilk kez yeni takımının ilk 11'inde sahaya çıktı.

İrfan Can Kahveci ve Becao maça ilk 11'de başlarken, Cenk Tosun yedek kulübesinde yer aldı. İstanbul temsilcisinde Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.