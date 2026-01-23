Tammy Abraham'ın Beşiktaş macerası bitti! İngiliz yıldız ülkesine dönüyor
Beşiktaş, Tammy Abraham’ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transferden 21 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Anlaşmada performansa bağlı bonus maddeleri de yer alıyor. Transfer kapsamında Aston Villa forması giyen Yasin Özcan da Beşiktaş’a katılacak.
Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'a veda ediyor.
Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi için İstanbul'a gelen Aston Villa yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.
YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ
Aston Villa, Tammy Abraham transferi karşılığında Beşiktaş'a 21 milyon euro ve bonus ödemesi yapacak. İngiliz kulübü ayrıca anlaşma kapsamında Yasin Özcan'ı da siyah-beyazlılara gönderecek.
Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaşan 28 yaşındaki Abraham, saat 18.00'de Türkiye'den İngiltere'ye uçacak. Tecrübeli golcü, Aston Villa'nın pazar günü Newcastle United ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı ve 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'A GELİYOR
Abraham transferinin bir parçası olan 19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Genç futbolcu daha sonra Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanmıştı.
Anlaşma gereği Anderlecht, Yasin Özcan'ın kiralık sözleşmesini feshedecek ve genç savunmacı Beşiktaş kadrosuna katılacak.
Yasin Özcan, Anderlecht'te (II. takım dahil) bu sezon 10 maçta süre aldı.