Tammy Abraham'ın Beşiktaş macerası bitti! İngiliz yıldız ülkesine dönüyor

Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'a veda ediyor. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi için İstanbul'a gelen Aston Villa yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

Tammy Abraham (AA) YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ Aston Villa, Tammy Abraham transferi karşılığında Beşiktaş'a 21 milyon euro ve bonus ödemesi yapacak. İngiliz kulübü ayrıca anlaşma kapsamında Yasin Özcan'ı da siyah-beyazlılara gönderecek. Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaşan 28 yaşındaki Abraham, saat 18.00'de Türkiye'den İngiltere'ye uçacak. Tecrübeli golcü, Aston Villa'nın pazar günü Newcastle United ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek. Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı ve 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.