CHP yandaşı Emrah Gülsunar'dan skandal çıkış: "PKK niye silah bırakıyor?"

Bu süreçte, terörle mücadele sahada devam ederken Türkiye'de yapılan bazı açıklamalar ise kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

Suriye'nin resmi hükümeti tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan operasyonlar, örgütü sahada iyice köşeye sıkıştırdı. Operasyonların ardından PKK/YPG'nin askeri ve siyasi olarak ciddi bir çözülme sürecine girerken, örgütün hareket alanının giderek daraldı.

GÜLSUNAR'DAN PKK'YI MEŞRULAŞTIRAN SÖZLER

Ekrem İmamoğlu'nun adeta sözcülüğünü üstlenen sözde akademisyen Emrah Gülsunar, PKK'nın silah bırakmaması gerektiğini savunarak tepki çeken ifadeler kullandı. Gülsunar, "Kürt tarafı yani DEM Parti ve PKK bu süreçten bir şey kazanmıyorsa bu süreci niye yürütüyor? O zaman PKK niye silah bırakıyor?" sözleriyle terör örgütünün silahlı varlığına adeta kalkan oldu.

SDG'nin Suriye'de neredeyse hiçbir kazanımının kalmadığının ortaya çıktığını ileri süren Gülsunar, buna rağmen "PKK niye silah bırakıyor?"sorusunu tekrarlayarak, örgütün tasfiye edilmesine karşı durduğunu açıkça ortaya koydu.