CHP yandaşı Emrah Gülsunar'dan skandal çıkış: "PKK niye silah bırakıyor?"
Suriye ordusunun operasyonlarıyla sahada tükenme noktasına gelen PKK/YPG’ye bu kez Ekrem İmamoğlu’nun yandaşı sözde akademisyen Emrah Gülsunar sahip çıktı. “PKK bu süreçten bir şey kazanmıyorsa niye silah bırakıyor?” sözleriyle örgütün tasfiyesine açıkça karşı çıkan Gülsunar’ın açıklamaları tepki topladı.
Suriye'nin resmi hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarıyla örgüt sahada çöküş sürecine girerken, Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü gibi hareket eden sözde akademisyen Emrah Gülsunar'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakmaması gerektiğini savunan açıklamaları büyük tepki topladı.
PKK/YPG SAHADA KÖŞEYE SIKIŞTI
Suriye'nin resmi hükümeti tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan operasyonlar, örgütü sahada iyice köşeye sıkıştırdı. Operasyonların ardından PKK/YPG'nin askeri ve siyasi olarak ciddi bir çözülme sürecine girerken, örgütün hareket alanının giderek daraldı.
Bu süreçte, terörle mücadele sahada devam ederken Türkiye'de yapılan bazı açıklamalar ise kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.
GÜLSUNAR'DAN PKK'YI MEŞRULAŞTIRAN SÖZLER
Ekrem İmamoğlu'nun adeta sözcülüğünü üstlenen sözde akademisyen Emrah Gülsunar, PKK'nın silah bırakmaması gerektiğini savunarak tepki çeken ifadeler kullandı. Gülsunar, "Kürt tarafı yani DEM Parti ve PKK bu süreçten bir şey kazanmıyorsa bu süreci niye yürütüyor? O zaman PKK niye silah bırakıyor?" sözleriyle terör örgütünün silahlı varlığına adeta kalkan oldu.
SDG'nin Suriye'de neredeyse hiçbir kazanımının kalmadığının ortaya çıktığını ileri süren Gülsunar, buna rağmen "PKK niye silah bırakıyor?"sorusunu tekrarlayarak, örgütün tasfiye edilmesine karşı durduğunu açıkça ortaya koydu.
DARBE ANKETİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Gülsunar'ın adı daha önce de sosyal medyada yaptığı skandal bir paylaşımla gündeme gelmişti. X platformunda,"Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek"başlığıyla bir darbe anketi paylaşan Gülsunar, kamuoyundan yoğun tepki aldı.
İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı olarak bilinen Gülsunar, tepkiler üzerine anketin Türkiye ile ilgili
olmadığını savunarak kendini aklamaya çalışmıştı.
FETÖ'cü kalkışmaya destek verdiği ortaya çıktı
Skandalın ardından Gülsunar'ın geçmiş paylaşımları da yeniden gündeme geldi. Gülsunar'ın 2013 yılında yargı içine yuvalanan FETÖ'cülerin ihanet girişimi sırasında da hükümete karşı sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
O dönem yaptığı paylaşımlarda, "Halk başladığı işi bitirmeli, diktatörü cemaat değil halk götürmeli"ifadelerini kullanan Gülsunar'ın, açık şekilde halkı sokağa davet ettiği görüldü.