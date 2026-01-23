Et ve tereyağ fiyatları sabitlendi: İstanbul ve Ankara’da kampanyaya katılan marketler

İstanbul ve Ankara 'da Perakendeciler Derneği'ne üye olan marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi.

Kırmızı et (AA)



İSTANBUL'DA RAMAZAN SONUNA KADAR KIYMA 485 TL



İstanbul Perakendeciler Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul'un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL'den ekonomik dana kıyma, 510 TL'den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." açıklamasında bulundu.

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.