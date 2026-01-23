Özgür Özel’den İBB itirafı: Hırsız yolsuz vardır | Ekrem İmamoğlu cephesinden "yapamıyorsunuz" mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin itiraf gibi bir açıklama yaptı. Özel "İBB’de mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır" ifadelerini kullanırken bu çıkışla eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına ilişkin itiraf gibi açıklamalar yaptı.Özgür Özel'den İBB itirafı: "Mutlaka hırsız yolsuz ve rüşvetçi vardır!" (İzle)
İBB'nin devasa bir yapı olduğuna vurgu yapan Özgür Özel, kurumda yaklaşık 90 bin kişinin çalıştığını hatırlatarak, bu büyüklükte bir organizasyonda her şeyin eksiksiz ve hatasız yürütülmesinin mümkün olmadığını savundu.
"İBB'DE MUTLAKA YOLSUZ HIRSIZ VARDIR"
Özel, Karar TV'deki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hep arkadaşlarıma söylerim; bu kadar işin döndüğü bir kurumda hiçbir şeyin kusursuz, yanlışsız yapılması mümkün mü? 90 bin kişinin çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 26 belediyede, bilmem nerede mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır. Şu an en mutlu olanlar onlardır. Çünkü bir bütünün içinde kayboldular"
CHP'li Özel'in bu sözkeri İBB'deki yolsuzluğu kabul ettiği şeklinde yorumlandı.
İMAMOĞLU CEPHESİNDEN ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ
Özgür Özel'in sözleriyle eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu cephesinden de Özel yönetimine eleştiri geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, doğrudan CHP yönetimini hedef aldı.
Özkan, yine İmamoğlu'na yakın Şöhret Can Kolsuz ve Emrah Gülsunar ile yaptığı yayında parti yönetiminin sahadan koptuğunu savunarak, izlenen siyasetin halkta karşılık bulmadığını dile getirdi.
"ROMANTİZMLE SİYASET YAPILMAZ"
CHP'nin her Çarşamba İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlediği mitingleri de eleştiren Özkan,"Yiğidim aslanım romantizmiyle insanları motive edemiyorsun. Hava soğuk, ulaşım problemi var. İnsanlar 5 saat orada bekliyor. Her Çarşamba buna dayanılmaz ki." dedi.
Özkan CHP'nin sloganlar ve mitingler yerine sahaya inmesi gerektiğini söyledi.
CHP'DE ÇATLAK BÜYÜYOR
CHP yönetimi ile İBB arasındaki görüş ayrılıklarının olduğu bilinirken Özgür Özel'in İBB'de "yolsuz ve hırsız vardır" sözleriyle alevlenen tartışma Ekrem İmamoğlu cephesinden gelen "yapamıyorsunuz"eleştirileriyle daha da derinleşti.
ÖZEL'İN "ADAY BENİM" POZU
Özel ile İmamoğlu arasında adaylık yarışı da sürüyor. İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığı konuşulurken İmamoğlu her fırsatta"aday benim" çıkışı yapıyor. Kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu destekler görüntü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına bizzat başkanlık etti.
Ofiste bulunan Ekrem İmamoğlu fotoğrafının indirildiği görülürken Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yazılı yeni fon önünde"Aday benim"pozu verdi.