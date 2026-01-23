Özgür Özel’den İBB itirafı: Hırsız yolsuz vardır | Ekrem İmamoğlu cephesinden "yapamıyorsunuz" mesajı

"Yiğidim aslanım romantizmi karın doyurmuyor!"

CHP'DE ÇATLAK BÜYÜYOR

CHP yönetimi ile İBB arasındaki görüş ayrılıklarının olduğu bilinirken Özgür Özel'in İBB'de "yolsuz ve hırsız vardır" sözleriyle alevlenen tartışma Ekrem İmamoğlu cephesinden gelen "yapamıyorsunuz"eleştirileriyle daha da derinleşti.

ÖZEL'İN "ADAY BENİM" POZU

Özel ile İmamoğlu arasında adaylık yarışı da sürüyor. İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığı konuşulurken İmamoğlu her fırsatta"aday benim" çıkışı yapıyor. Kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu destekler görüntü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına bizzat başkanlık etti.

Ofiste bulunan Ekrem İmamoğlu fotoğrafının indirildiği görülürken Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yazılı yeni fon önünde"Aday benim"pozu verdi.