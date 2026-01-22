Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Esat Yontunç'a adli kontrol! İfadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi! Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Yontunç, uyuşturucu madde kullanmadığını çevresindekileri de uyardığını iddia etti.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yontunç, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Yontunç, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
FUHUŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ADLİ KONTROL
Hakimlik Yontunç hakkında,"bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan"yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Yontunç, "Şeyma Subaşı'yı eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım, bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır. Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda da çevremdeki herkesi uyarırım. Üzerime atılı böyle suçlamaların olduğunu duyduğumda kendime güvenerek geldim." dedi.
İLK UÇAKLA ÜLKEME DÖNECEĞİM
Yakalama kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Yontunç hakkında yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı 7 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte, dev ilaç firması Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
FUHUŞ VE UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇLAMASI!
Yurt dışında firari olduğu saptanan şüphelilerden birinin kimliği ortaya çıktı. Bu ismin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında dün yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu açıklanmıştı.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
GENÇAL TUTUKLANDI 3 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Savcılığa ifade veren Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, Bilal Hancı, 'Konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrolle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulaması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda karar verdi Gençal tutuklanarak cezaevine gönderildi.