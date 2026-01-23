Galatasaray Noa Lang'ın transferini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Kanat takviyesi yapmak için İtalya seferine çıkan Galatasaray , Noa Lang için bir süredir Napoli ile görüşmelerde bulunuyordu. İtalyan ekibinin Hollandalı yıldızını İstanbul'a getiren Aslan, süreci de resmiyete kavuşturarak Lang'a formayı giydirdi.

Noa Lang'ı taraftarlar karşıladı (AA)

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Noa Lang için KAP bildiriminde bulunarak transferin tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Noa Noell Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın

alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ifadelerine yer verildi.