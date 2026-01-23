Korsan yeminde ihraca iptal kararı: MSB itiraz edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ile 5 teğmen hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" vermişti.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından, amirlerin uyarılarına rağmen organize şekilde kılıç çekerek "korsan yemin" attıkları gerekçesiyle başlatılan disiplin sürecinde verilen ihraç kararlarına ilişkin yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

MSB KARARA İTİRAZ EDECEK

Disiplin suçu işlediği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı, 21. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle iptal edildi. Ancak mahkemenin bu kararının kesin nitelik taşımadığı ortaya çıktı.

Hukuki sürecin devam ettiği, Milli Savunma Bakanlığı'nın söz konusu karara itiraz edeceği öğrenildi.