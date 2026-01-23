Üsküdar’da kamyonun damperi kaldırımda yürüyen kadına çarptı: Sürücü gözaltında
CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet götürmek yerine ölüme sürüklüyor. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun damper kapağı Ünalan Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle açıldı. Açılan kapağın çarptığı, yolda yürüyen bir kadın yere düşerek yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücü gözaltına alınırken yaralanan kadın hastaneye sevk edildi.
Üsküdar’da damper dehşeti
Üsküdar'da hafriyat kamyonunun açılan damper kapağının önce kaldırımda yürüyen kadına ardından park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KAMYONUN DAMPER KAPAĞI AÇILDI
Ünalan Caddesi'nde seyreden CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun damper kapağı caddeden dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle açıldı.
Açılan kapağın çarptığı, yolda yürüyen bir kadın yere düşerek yaralandı. Kapak, park halindeki araçlara da çarptı.
Çok sayıda araçta hasar meydana gelirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA KAZA KAMERADA
Olayın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
OLAYDA BİR BASIN ARACI DA ZARAR GÖRDÜ
Olay anında park halindeki araçta bulunan basın mensupları yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi.
Kaza anında araçta bulunan basın mensubu Selami Berke Kaya, "Haber yazmak için Ünalan Caddesi üzerinde basın mensubu arkadaşlarımla araba içinde duraklama yaptık. Durduğumuz esnada yanımızdan geçen hafriyat kamyonunun arka kapağı süratle arabamıza çarptı. Allah'tan arkadaşımız diğer tarafta oturuyordu. Eğer bu tarafta olsaydı yüksek ihtimal ölebilirdi. Bir yayaya çarpmış. Hastaneye kaldırıldı" dedi.
Sağ arka koltukta oturduğunu ifade eden basın mensubu Aslıhan Karkazan ise,"Arkadaşlarımla birlikte sabah saatlerinde ciddi bir kaza atlattık. Dikkatsiz ilerleyen hafriyat kamyonu arka kapak açıldığı için arabaya bu şekilde arkadan çarptı." şeklinde konuştu.
Çarpmanın etkisiyle çıkan sesten korktuklarını belirten basın mensubu Metin Başar ise, "Hafriyat kamyonun arka kapağı çarptı. Yaklaşık kapı yaklaşık bir ton ağırlığında falan vardı herhalde. Bizde herhangi bir sağlık sorunu yok ama tabii bayağı korktuk ve etkilendik olaydan. Çarpmanın ardından çok şiddetli bir ses çıktı güm diye. Hepimiz çok korktuk" ifadelerine yer verdi.