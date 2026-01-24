Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Sındırgı merkezli deprem hakkında yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımız başta olmak üzere, sorumluluk alanlarımızda olumsuz bir duruma rastlanmamış olup ekiplerimiz sahadaki inceleme ve takip çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" şeklinde konuştu.

Yaptığı paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu deprem hakkında paylaşımı (sosyal medya)

VALİ USTAOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Vali Ustaoğlu;"Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "

Şükrü Ersoy 5.1'lik Sındırgı depremini değerlendirdi



UZMAN İSİM DEPREMİ YORUMLADI



Depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan sarsıntıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ersoy'un açıklamalarında öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İki gün önce A Haber'e bağlanmıştık. O gün 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ardından 4'ün üzerinde 2-3 deprem daha olunca şu değerlendirmeyi yapmıştık:

Bu fay, daha önce de söylediğimiz gibi tektonik kökenli bir deprem değil. Batı Anadolu'daki ince yer kabuğunun altında meydana gelen magmatik zorlanma ve hidrotermal getirimlerin oluşturduğu depremler söz konusu.

Bu tür depremlerin uzun süreli olabileceğini ancak büyük ve yıkıcı depremler üretmeyeceğini ifade etmiştik. Çünkü fayların uzanımı ve merkez üslerine baktığımızda dağınık bir yapı görülüyor. Bu durum tektonik depremlerde gözlenmez; yalnızca volkanik, magmatik kökenli depremlerde görülebilir.

Ayrıca, 4,5 büyüklüğündeki depremle birlikte yeni bir deprem silsilesinin başlamış olabileceğini de söylemiştik. Bugün üçüncü gün olmasına rağmen bölgede sürekli bir aktivite söz konusu. 4'ün üzerinde depremler yaşandı, bugün ise 5,2 büyüklüğüne varan önemli bir sarsıntı meydana geldi.