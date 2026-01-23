İşte 16 sayfalık İmralı tutanağı... PKK elebaşı Öcalan Suriye için ne dedi? İsrail ve MOSSAD iddiası

➤ Darbe tehdidi bulunduğunu, bunu açıklığa kavuşturmak gerektiğini,
➤ Temel meselenin bütün hafızayı tarihsel gerçekliği bilen bir heyet olarak Terörsüz Türkiye gerçekleşecekse Türkiye'nin pratik adımları bekliyor olduğunu, (Bunun üzerine A.ÖCALAN "pozitif hamleler peşinde olduğunu" ifade etmiştir.)
➤ Komisyona gelen herkes pratik adımlar atılması, çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylediğini,
➤ Bir direnç bulunduğunu, çünkü örgütün merkezini Kandil'den Suriye sahasına taşımasının sorunu çözmediğini, kendisinin (A.ÖCALAN) örgütün lideri olarak kesin talimat vermesi gerektiğini, bunu tüm Kamuoyu ve Türkiye'nin beklediğini, bunu gerçekleştirdiğinde başka bir iklimin gelişeceğini,
➤ Komisyon'da dinlenen her kesimin şiddet sona ermesi halinde Türkiye'nin çok ileri gideceğini, belirttiğini, dolayısıyla somut adıma ihtiyaç duyulduğunu,
➤ Darbe mekanizmasının devreye girebileceğinin akıllarında olacağını,
➤ Bütün tarihsel çelişkiyi ortadan kaldırmanın ve yeni bir yol bulmanın Komisyon'un görevi olduğunu,
➤ Kendisinin Türkmen ve ülkücü kökenli olduğunu ve kardeşlik adına inisiyatif aldığını,
➤ Komisyon'un kurulmasının tarihsel olduğunu,
➤ Nitelikli çoğunlukla buraya geldiklerini, "milletin kendilerinden sonuç nedir Suriye'de silahlar bırakılacak mı? Diyarbakır'da çocuklarını isteyen anneler çocuklarına kavuşacak mı? Silahlar sadece elde değil zihinde bırakılacak mı" sorularının cevap beklediğini,
➤ Buradan çıktıklarında gazetecilerin soracağını, bir açıklama yapacaklarını,
➤ Burada olan temel meselenin, Sn. Teşkilat Başkanı'nın dile getirdiği pedal çevirme (sorunu) olduğunu, sorunların bir günde çözülemeyeceğini kamuoyunun da bildiğini, yol haritası belirlenmesinin, pozitif mesajlar verilmesinin, toplumsal beklentilerin yükseltilmesinin çok önemli olduğunu, Türkiye'de böyle bir politik psikolojinin bulunduğunu, hep beraber bunu başarmak zorunda olduklarını,
➤ Bu tarihi adımı tarihi bir sonuçla ilerletmek gerektiğini aksi takdirde ilerleyemeyeceğini,
➤ İhtiyatlı iyimser olduğunu, geçmişte yaşananları asla unutmadığını ve Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi için çalışması gerektiğini belirttiğini,
Gülistan KILIÇ KOÇYİĞİT;
➤ Gayet iyi ve sağlıklı göründüğünü, sağlığının da gayet iyi göründüğünü, birçok kesimi dinlediklerini, komisyon adına burada bulunduklarını, kendisini dinlemek istediklerini, kendisinin (A.ÖCALAN) düşüncelerini de kamuoyu ile paylaşmak istediklerini,