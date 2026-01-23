İşte 16 sayfalık İmralı tutanağı... PKK elebaşı Öcalan Suriye için ne dedi? İsrail ve MOSSAD iddiası

24/11/2025 GÖRÜŞME TUTANAĞI

Konu: Abdullah ÖCALAN'ın, 24/11/2025 tarihinde Komisyon üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmedeki ifadeler.

Abdullah ÖCALAN;

➤ Öncelikle Kürt sorununun bin yıllık bir sorun olduğunu, bu sorunun 3 aşamasının bulunduğunu, bu kapsamda konjonktürel sürecin dikkate alınması gerektiğini,

➤ Tarihte yapılan büyük hatayı Feti (YILDIZ) Bey'in de ideolojisini de gözeterek anlatmak istediğini,

➤ Kendisinin (A.ÖCALAN) Ankara'da ilk gittiği derneğin Ülkü Ocağı olduğunu, siyasete orada başladığını,

➤ Kürt sorununun devlet katından siyasi kata geçtiğini, bu ciddi sorunu şimdi siyasiler ile tartışacağını ve bunu çok önemsediğini,

➤ Kendisinin (A.ÖCALAN) ilk başta Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet BAHÇELİ'ye teşekkür etmek istediğini, özellikle Sn. Devlet BAHÇELİ'nin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini, bu kapsamda anılana şükran duyduğunu,

➤ Tüm sözlerinin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkanlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu, ➤ Yüz yıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine Sn. BAHÇELİ (Sn. Devlet BAHÇELİ)'nin sözleri ile büyük katkı sağladığını,

➤ Kendilerinin (A.ÖCALAN ve PKK) Turgut ÖZAL döneminden yani 1992'den bu yana sırasıyla Erdal İNÖNÜ ve Süleyman DEMİREL döneminde Devlet ile irtibat ve diyalog kurduklarını,

➤ Devlet içerisindeki bir elin kendileri (A.ÖCALAN ve PKK) ile Kürt sorununun çözülmesini istemediğini, her seferinde darbe mekanizmasının devreye girdiğini,

➤ (H.YAYMAN şehit ailelerinin hassasiyeti ile geldiklerini belirtmesi üzerine) Her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, bu gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini,

➤ Türkiye'de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşmaları ve doğru yerden kapıyı aralamayı başarmaları halinde büyük bir talih kapısının açılacağını, hem de bölgeyi yeniden belirleyeceğini,

➤ Başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta Sn. Devlet BAHÇELİ ve Sn. Cumhurbaşkanı'na olmak üzere işleyebileceğini, Sn. Devlet BAHÇELİ'nin de konuşmalarında buna değindiğini,