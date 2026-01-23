Şaibeli diploma davasında flaş karar: Mahkeme İmamoğlu'na ret verdi!
Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diploma davasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun sahte olduğu gerekçesiyle iptal edilen lisans diplomasına karşı açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.
Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında iptal edildi.
EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA İPTALİNE KARŞI DAVA AÇTI
Ekrem İmamoğlu'nun, avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
Davanın duruşması 15 Ocak'ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.
Davacı İmamoğlu, duruşmaya fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.
İMAMOĞLU'NUN KARAR İPTAL EDİLSİN TALEBİ RET EDİLDİ
Söz konusu davaya ilişkin kararını 15 gün içinde açıklaması gereken mahkeme bugün kararını verdi.
Sabah'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.
ŞAİBELİ DİPLOMA NASIL İPTAL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu aktarılıyor.
Aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.
İddianamede İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesine geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) 1990'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı belirtiliyor.
İddianamede, yatay geçiş başvurularında bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı kaydediliyor.
İstanbul Üniversitesinin, KKTC'deki eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin YÖK tarafından tanınmakta olduğunu bilmesine rağmen İmamoğlu'na ait öğrenci dosyasının incelenmesinde, gerçekte University College of Northern Cyprus adlı eğitim kurumuna kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde, öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği aktarılıyor.
İmamoğlu'nun"zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik"suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de isteniyor.
İddianame kapsamında açılan dava, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince görülüyor.