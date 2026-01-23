Barzani'den Suriye provokasyonu: Ayn el-Arab için skandal ifade

MAZLUM ABDİ İTİRAFI: KOORDİNASYON AÇIĞA ÇIKTI

Rojava'daki krizin nedenlerine değinen Barzani, sorunların bir bölümünün terör örgütü DSG bünyesindeki Arap aşiretlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Bu konuda daha önce YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğünü belirten Barzani, "Ben daha önce Mazlum Abdi'yi, Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki meseleleri çözmesi konusunda uyarmış, bunun gelecekte kendilerine sorun yaratabileceğini söylemiştim" dedi.

Söz konusu açıklama, Barzani'nin terör örgütü YPG ile olan yakın koordinasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.