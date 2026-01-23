Kınalı Gişeleri'nde feci kaza: Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil ezildi

İstanbul Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün çarptığı araç gişede sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ACI HABER

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.