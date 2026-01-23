Kınalı Gişeleri'nde feci kaza: Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil ezildi
Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
İstanbul Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.
Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.