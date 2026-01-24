PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe evinde Aston Villa'ya karşı 1-0 mağlup ayrıldı!

İngiliz basını, manşetlerinde Sarı- Lacivertli taraftarları överek “Kadıköy’de tribünler coştu, kulaklar sağır oldu. Fenerbahçe taraftarı Aston Villa’yı yıldırdı” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı Kadıköy'de ağırladı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Ancak maçın esas yıldızı sahadaki futbol değil, tribünlerdeki muazzam atmosferdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Türk bayraklarıyla takımlarına destek vererek adeta stadyumu bir karnavala çevirdi. Kadıköy'de oluşan atmosfer, kulakları sağır eden gürültüsüyle İngiliz basınının da dikkatini çekti. İngiliz medyası, Aston Villa için bu kadar yoğun bir destek karşısında maç oynamanın oldukça zor olduğunu vurguladı. Taraftarların yarattığı enerji, maç boyunca takımı adeta iten görünmez bir güç olarak öne çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlerde "Fenerbahçe taraftarı müthişti. Aston Villa çok zor bir atmosferde maç oynadı. Kazanılan 3 puan çok önemli" ifadeleri kullanıldı.

