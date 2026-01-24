Emekliye 2026’da en düşük maaş 20 bin TL oldu: 4,9 milyon kişiye 3 bin 119 TL fark

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği taban aylığı artıran yasa çıktı. TBMM Genel Kurulu, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkartan yasayı kabul etti ve gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yasa Resmi Gazete'de yayınlanacak ve farklar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Ayrıca Genel Kurul'da kabul edilen yasaya göre, asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak tarihinden itibaren bin liradan bin 270 liraya yükseltilecek.

Kim ne kadar alacak (takvim.com.tr) 3 BİN 119'A KADAR ÖDEME SSK emeklilerine aylık ödemeleri 17 Ocak'ta başladı. Bağ- Kur emeklilerine ise 25-28 Ocak'ta maaş ödemeleri yapılacak. Yeni taban aylık düzenlemesi geçtiğimiz hafta sonu başlayan ödemelere yetişmediği için, 16 bin 881 lira taban aylık üzerinden ödeme yapıldı. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırıldı. Yeni taban aylık yürürlüğe girdikten sonra da bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yatırılan emeklilere, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak. Maaş gününde hesabına 16 bin 881 lira yatırılana 3 bin 119 lira, 17 bin lira yatırılana 3 bin lira, 18 bin lira yatırılana 2 bin lira, 19 bin lira yatırılana da bin lira fark verilecek. Yani yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki emekliler 3 bin 119 liraya varan fark alacak.