Emekliye 2026’da en düşük maaş 20 bin TL oldu: 4,9 milyon kişiye 3 bin 119 TL fark
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en düşük ödemeyi 20 bin liraya yükselten yasa Meclis’ten geçti. Yaklaşık 4.9 milyon kişiye, 3 bin 119 liraya kadar fark yatırılacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği taban aylığı artıran yasa çıktı. TBMM Genel Kurulu, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkartan yasayı kabul etti ve gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yasa Resmi Gazete'de yayınlanacak ve farklar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Ayrıca Genel Kurul'da kabul edilen yasaya göre, asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak tarihinden itibaren bin liradan bin 270 liraya yükseltilecek.
3 BİN 119'A KADAR ÖDEME
SSK emeklilerine aylık ödemeleri 17 Ocak'ta başladı. Bağ- Kur emeklilerine ise 25-28 Ocak'ta maaş ödemeleri yapılacak. Yeni taban aylık düzenlemesi geçtiğimiz hafta sonu başlayan ödemelere yetişmediği için, 16 bin 881 lira taban aylık üzerinden ödeme yapıldı. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırıldı. Yeni taban aylık yürürlüğe girdikten sonra da bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yatırılan emeklilere, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak. Maaş gününde hesabına 16 bin 881 lira yatırılana 3 bin 119 lira, 17 bin lira yatırılana 3 bin lira, 18 bin lira yatırılana 2 bin lira, 19 bin lira yatırılana da bin lira fark verilecek. Yani yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki emekliler 3 bin 119 liraya varan fark alacak.
DUL VE YETİME YANSIYACAK
20 bin lira taban aylık, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında uygulanacak. En düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 ise 15 bin, yüzde 50 ise 10 bin, yüzde 25 ise 5 bin lira oldu. Bu ay bu tutarların altında para yatırılmışsa, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi olacak. Örneğin; aylık oranı yüzde 75 olan ve bu ay hesabına 12 bin 661 lira yatırılan vatandaşlar, 2 bin 339 lira fark alacak. Aylık oranı yüzde 50 olan ve bu ay 8 bin 440 lira ödeme alan, bin 559 lira fark almış olacak. Aylık oranı yüzde 25 olan ve hesabına 4 bin 220 lira yatırılan kişiye ise 779 lira fark yansıtılacak.