10 tonluk dev uyuşturucu trafiğini "Speedy Naci" lakaplı Naci Yılmaz'ın yönettiği ortaya çıktı

'Don Vito' lakapalı Abdullah Alp Üstün (takvim.com.tr)

UYUŞTURUCU ROTASI

Naci Yılmaz, örgüt yöneticisi konumunda olan "Marwan" kod isimli Turgut Alpar, "Ozi" kod isimli Ozan Toprak, "Bahri" kod isimli Abdulbari Nergiz ve "Messi" kod isimli Fuat Aksoy isimli kişilere talimatlar vererek, Güney Amerika'dan alınan kokain maddelerinin Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerine getirilen kokain maddesi ile birlikte Balkanlar'dan temin edilen skunk ve marihuana maddelerini ise Türkiye'ye sevk ediyor.

DAĞITICILAR TESPİT EDİLDİ

İran'dan satın alınan eroinin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gönderilmesi talimatlarını veren Naci Yılmaz, İstanbul'a ulaştırılan kokain ve esrarı Mehmet Aydaş'a, İzmir için ise Nedim Sorguç'a teslim ettiriyor. Bu kişiler ise altında faaliyet gösteren alt torbacılar aracılığı ile ana dağıtımları yapıyor. Son dönemlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanat, iş, spor dünyasındaki ünlülere yönelik İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında İstanbul'un 4 ana kokain dağıtıcısına da 6 kırmızı bültenle aranan Siirtli Naci'nin uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde Siirtli Naci'nin "Türk Escobar"lakaplı Urfi Çetinkaya'nın tahtına oturduğu belirtildi.