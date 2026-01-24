10 tonluk dev uyuşturucu trafiğini "Speedy Naci" lakaplı Naci Yılmaz'ın yönettiği ortaya çıktı
Devlet, zehir tacirleriyle mücadelesini uluslararası işbirlikleri yaparak sürdürüyor. Güney Amerika-Avrupa-Türkiye-Asya rotasında uyuşturucu ağı kuran küresel şebekenin üyesi olan iki barondan Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün ortak operasyonla yakalandı. Emniyet, ‘Speedy Naci’ lakaplı diğer baronun peşinde.
İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokain maddesi yakalamasıyla ilgili soruşturma hem İspanya'da hem de ülkemizde sürüyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Türk mürettebatın da gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonun Türkiye ayağında uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 10 şüpheliyi tespit etmiş, zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmıştı.
KOD ADI: SİİRTLİ NACİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda Çetin Gören'in yanı sıra "Siirtli Naci", "Speedy" ile "Hızlı" kod isimlerini kullanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz'ın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.
DON VİTO ORTAKLIĞI
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Siirtli Naci, uluslararası ticaret yapmak üzere örgüt kuran, "Laz" ve"Don Vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte iki liderden birisi. Kırmızı bültenle aranan Üstün, geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. Örgüt, Latin Amerika, Avrupa ve Balkan ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye, İran'dan temin edilen uyuşturucu maddeleri ise Avrupa ülkelerine gönderiyor. İşleyiş işe şu şekilde: Abdullah Alp Üstün, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ve İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alıyor. Uyuşturucu maddeler satın alındıktan sonra ise devreye Naci Yılmaz giriyor.
UYUŞTURUCU ROTASI
Naci Yılmaz, örgüt yöneticisi konumunda olan "Marwan" kod isimli Turgut Alpar, "Ozi" kod isimli Ozan Toprak, "Bahri" kod isimli Abdulbari Nergiz ve "Messi" kod isimli Fuat Aksoy isimli kişilere talimatlar vererek, Güney Amerika'dan alınan kokain maddelerinin Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerine getirilen kokain maddesi ile birlikte Balkanlar'dan temin edilen skunk ve marihuana maddelerini ise Türkiye'ye sevk ediyor.
DAĞITICILAR TESPİT EDİLDİ
İran'dan satın alınan eroinin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gönderilmesi talimatlarını veren Naci Yılmaz, İstanbul'a ulaştırılan kokain ve esrarı Mehmet Aydaş'a, İzmir için ise Nedim Sorguç'a teslim ettiriyor. Bu kişiler ise altında faaliyet gösteren alt torbacılar aracılığı ile ana dağıtımları yapıyor. Son dönemlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanat, iş, spor dünyasındaki ünlülere yönelik İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında İstanbul'un 4 ana kokain dağıtıcısına da 6 kırmızı bültenle aranan Siirtli Naci'nin uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde Siirtli Naci'nin "Türk Escobar"lakaplı Urfi Çetinkaya'nın tahtına oturduğu belirtildi.
19 SUÇ KAYDI VAR
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberin göre, Naci Yılmaz'ın suç dosyası bir hayli kalabalık. Yılmaz'ın aktif cezaevi kaydı bulunmuyor. 4'ü narkotik, 15'i asayiş olmak üzere 19 suç kaydı var. 18 farklı uyuşturucu madde ithalatı ve ticareti, 6 silahlı eylem ve 1 kayıt dışı para transferi suçlarından hakkında yakalama kararları bulunuyor. Bu yakalamalar arasında tonlarca miktarda uyuşturucu maddenin bulunması dikkat çekiyor.
İNFAZ VE YARALAMA EMİRLERİ
Naci Yılmaz'ın karıştığı aralarında infazların da olduğu bazı silahlı kriminal olaylar da soruşturma dosyasında kendisine yer buldu. Buna göre, 10 Şubat 2021'de Oktay Munğan'ın Mardin'de öldürülmesi, 24 Kasım 2020'de Cihan Tekgöz'in İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde silahla yaralanması, yine İstanbul'da Aydın Razaki ve Yılmaz Dolaş'ın silahla kasten yaralanması gibi eylemlerden sorumlu tutuluyor.
29 Eylül 2019 - İzmir'de 643 kilogram esrar
29 Nisan 2020 - Trinidad'da yakalanan 475 kilogram kokain
25 Temmuz 2020 - Fransa'da yakalanan 120 kilo esrar
10 Ağustos 2020 - Yunanistan Atina'da 205 kilogram esrar
10 Eylül 2020 - İran'ın Tebriz kentinde 495 kilogram eroin
20 Ekim 2020 - Mersin Limanı'nda 220 kilo 183 gram kokain
19 Kasım 2020 - İstanbul'da 88 kilo 950 gram esrar
22 Kasım 2020 - İstanbul'da 83 kilogram marihuana
23 Aralık 2020 - Brezilya'nın Santos Limanı'nda 3 ton kokain
9 Ocak 2021 - Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 2 ton 333 kilo kokain
29 Ocak 2021 - 920 kilogram kokain
16 Şubat 2021 - Hollanda'da 1 ton 475 kilogram eroin