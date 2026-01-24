Fatih Tekke: Daha cesur olmamız gerekiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası konuştu. Tekke, "Bugün çok basit bir top kaybıyla gol yedik, bunu kabul etmem mümkün değil. Daha cesur, daha yetenekli olmamız gerekiyor. Bunları antrenmanlarda çalışıyoruz" dedi. Tekke, "Taraftarımız şunu bilsin; ben ve başkanımız aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Biz 'aman bir oyuncu satalım' anlayışında değiliz. Trabzonspor'un menfaati ve yarını neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundayız" dedi.

MATHİAS LOVİK İLKİ YAŞADI



Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, dün ilk kez sahaya çıktı. Norveçli sol beke taraftarlar da yoğun destek verdi. Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu da taraftarı önünde ilk kez forma giydi.