Fatih Tekke: Daha cesur olmamız gerekiyor

Fatih Tekke, “Daha cesur, daha yetenekli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :24 Ocak 2026
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası konuştu. Tekke, "Bugün çok basit bir top kaybıyla gol yedik, bunu kabul etmem mümkün değil. Daha cesur, daha yetenekli olmamız gerekiyor. Bunları antrenmanlarda çalışıyoruz" dedi. Tekke, "Taraftarımız şunu bilsin; ben ve başkanımız aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Biz 'aman bir oyuncu satalım' anlayışında değiliz. Trabzonspor'un menfaati ve yarını neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundayız" dedi.

MATHİAS LOVİK İLKİ YAŞADI


Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, dün ilk kez sahaya çıktı. Norveçli sol beke taraftarlar da yoğun destek verdi. Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu da taraftarı önünde ilk kez forma giydi.

