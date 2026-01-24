SON DAKİKA
Beşiktaş İngiliz golcünün transferi için Aston Villa ile el sıkıştı

Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın 21 milyon euro bonservis +Yasin Özcan teklifini kabul etti. Dün İngiltere’ye giden Abraham kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli forveti kadrosuna katmak için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Aston Villa'nın kabul edilmeyen 20 milyon euroluk teklifini 21 milyon euroya çıkarıp Yasin Özcan'ı da bonservisiyle önerdiği ve Beşiktaş'ın da teklifi kabul ettiği öğrenildi. Dün akşam saatlerinde İngiltere'ye giden Abraham kısa süre içinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. İngiliz ekibinin sezon başında Anderlecht'e kiraladığı Yasin Özcan'ın da Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ve Belçika ekibiyle olan kontratını feshederek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan 2 milyon euro kiralama, 13 milyon euro da satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Abraham Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Fildişili stoper için Wolverhampton'a son olarak 17 milyon euro önerdi. İngiliz ekibi 18 milyon euro isteyince görüşmeler tıkandı.

AGBADOU KRİZİ

Beşıktaş'ta stoper bölgesi için düşünülen ilk aday olan Emmanuel Agbadou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kartal, Fildişili savunmacı için Wolverhampton'a yaptığı 15 milyon euroluk teklifi revize edip 17 milyon euroya çıkardı. Ancak İngiliz ekibi 1 milyon euroluk FIFA katkı payını da Beşiktaş'ın ödemesini isteyince görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

UDUOKHAI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş'ta Alman stoper Felix Uduokhai ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli savunmacının Ligue 1 takımlarından Paris FC'ye kiralanacağı ve anlaşmada satın alma opsiyonun da bulunduğu belirtiliyor.

11'E GÖZ KIRPIYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 20 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un idman performansından memnun olduğu öğrenildi. Yalçın'ın Eyüp maçında Gökhan'ı kulübeye çekip genç futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

